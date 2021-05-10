Снайпер Арена для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nordcurrent
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 575 | Статистика
|Размер:
|77,29 Мб
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Снайпер Арена - снайперский 3D-симулятор для Android, благодаря которому можно почувствовать себя самым настоящим "ангелом смерти". Присутствует возможность участвовать в снайперских дуэлях, взводных боях и других режимах, например захват территорий или один против всех.
Чтобы не ударить в грязь лицом, сражаясь с лучшими стрелками со всего мира, необходимо улучшать характеристики своей винтовки, использовать современную военную амуницию (дроны, тепловизоры и пр.) и камуфляж. На пути к элите будут открываться новые более смертоносные винтовки, состоящие на вооружении в лучших армиях мира. Докажи всем что ты лучший стрелок, сражаясь с сильнейшими снайперами мира!
Ключевые особенности:
- Три режима online боя - один против всех, командный бой, захват территорий. Брось вызов другим игрокам, вступай в отряд или создай свой!
- Мультиплеер: до 8 реальных соперников на карте.
- Максимально удобное управление.
- Реалистичное 3д оружие: совершенствуй свои навыки стрельбы и попади в цель из лучших снайперских винтовок мира, настоящие звуки оружия.
- Живописные боевые локации: Блокпост в горах, Старая таможня, Деревня в горах и американская военная база
- Уникальная система рейтинга людей и детальная статистика, более 60 званий снайпера: от Рекрута до Фантома
- Огромное количество апгрейдов и улучшений
- Общий игровой сервер для всех платформ
- Живое общение по сети: отрядный и общий чат
- Сводная статистика по экипировке на экране ваших персонажей
- Делегирование прав по управлению взводами в вашем отряде
- Скорректировано отображение именных винтовок в бою
- Исправлены незначительные ошибки в режиме отрядных боев, инвентаре, найме и некоторых текстах
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