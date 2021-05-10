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Снайпер Арена для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 575 | Статистика
Размер:77,29 Мб
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Снайпер Арена - снайперский 3D-симулятор для Android, благодаря которому можно почувствовать себя самым настоящим "ангелом смерти". Присутствует возможность участвовать в снайперских дуэлях, взводных боях и других режимах, например захват территорий или один против всех.

Чтобы не ударить в грязь лицом, сражаясь с лучшими стрелками со всего мира, необходимо улучшать характеристики своей винтовки, использовать современную военную амуницию (дроны, тепловизоры и пр.) и камуфляж. На пути к элите будут открываться новые более смертоносные винтовки, состоящие на вооружении в лучших армиях мира. Докажи всем что ты лучший стрелок, сражаясь с сильнейшими снайперами мира!

Ключевые особенности:

  • Три режима online боя - один против всех, командный бой, захват территорий. Брось вызов другим игрокам, вступай в отряд или создай свой!
  • Мультиплеер: до 8 реальных соперников на карте.
  • Максимально удобное управление.
  • Реалистичное 3д оружие: совершенствуй свои навыки стрельбы и попади в цель из лучших снайперских винтовок мира, настоящие звуки оружия.
  • Живописные боевые локации: Блокпост в горах, Старая таможня, Деревня в горах и американская военная база
  • Уникальная система рейтинга людей и детальная статистика, более 60 званий снайпера: от Рекрута до Фантома
  • Огромное количество апгрейдов и улучшений
  • Общий игровой сервер для всех платформ
  • Живое общение по сети: отрядный и общий чат
Что нового в Снайпер Арена 1.3.3?
  • Сводная статистика по экипировке на экране ваших персонажей
  • Делегирование прав по управлению взводами в вашем отряде
  • Скорректировано отображение именных винтовок в бою
  • Исправлены незначительные ошибки в режиме отрядных боев, инвентаре, найме и некоторых текстах
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