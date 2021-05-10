Снайпер Арена - снайперский 3D-симулятор для Android, благодаря которому можно почувствовать себя самым настоящим "ангелом смерти". Присутствует возможность участвовать в снайперских дуэлях, взводных боях и других режимах, например захват территорий или один против всех.

Чтобы не ударить в грязь лицом, сражаясь с лучшими стрелками со всего мира, необходимо улучшать характеристики своей винтовки, использовать современную военную амуницию (дроны, тепловизоры и пр.) и камуфляж. На пути к элите будут открываться новые более смертоносные винтовки, состоящие на вооружении в лучших армиях мира. Докажи всем что ты лучший стрелок, сражаясь с сильнейшими снайперами мира!

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