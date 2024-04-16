Glory Ages - Samurais для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.72 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NoTriple-A Games
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 849 | Статистика
|Размер:
|78.47 Мб
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Glory Ages - Samurais окунет игрока в аутентичную атмосферу средневековой Японии. В игре пользователя ждут поединки на самурайских мечах, умелые и достаточно сообразительные противники, реалистичное вооружение и амуниция той эпохи, большое количество разнообразных игровых локаций, а также бесконечный режим.
Ключевые возможности:
- Умные враги, которые могут пытаться обходить игрока, окружать, контратаковать и блокировать удары во время сражения.
- Многочисленное реалистичное вооружение средневековой Японии, множество видов самурайских мечей, огромный арсенал катан и разнообразные персонажи со своими характеристиками.
- Масштабные тактические битвы, в которых необходимо всегда думать о том, как победить своих врагов, в какой момент заблокировать удар, а в какой атаковать. Во время сражения накапливается ярость, которую можно активировать в критический момент боя и тем самым переломить ход его сражения в свою сторону.
- Возможность прокачивать свои навыки боя или улучшить снаряжение своего персонажа.
- Отличный уровень графики и звукового сопровождения.
- 10 разнообразных локаций в различных погодных условиях, от зимних городов, до дождливых болот.
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