Glory Ages - Samurais окунет игрока в аутентичную атмосферу средневековой Японии. В игре пользователя ждут поединки на самурайских мечах, умелые и достаточно сообразительные противники, реалистичное вооружение и амуниция той эпохи, большое количество разнообразных игровых локаций, а также бесконечный режим.

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