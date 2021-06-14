Отзывы о программе OpenGL Extension Viewer

Tимофей Вообще я скачал на телефон но перенес на комп щас загружается пока не известно заработает или нет)) (Windows 7 начальная)

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ETOGG у меня проблема мне переустановили виндовс 7 32 бит на виндовс 7 86 бит когда захожу в майн у меня вылетает и пишет что драйвера не совместимы ((((((((((((((((((((((((

6 | 22 | Ответить

ДОНЕЙШЕН ETOGG ETOGG 32 bit это тоже самое что и 86 bit

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Михаил для игры майнкрафт пойдёт??

33 | 100 | Ответить

парп У меня на виндеXP не идёт. Что делать?

7 | 10 | Ответить

Rox парп Ну ты поищи в инете OpenGL на WindowsXP

2 | 4 | Ответить

дмитрий ребят подскажите это без вирусов?

16 | 47 | Ответить