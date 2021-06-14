OpenGL Extension Viewer для Windows

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Оценка: 3.85/5 голосов - 615
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):36 / 616 764 | Статистика
Размер:12,44 Мб
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OpenGL Extension Viewer – это универсальная программа позволяющая получить подробную информацию о графической OpenGL подсистеме драйвера видеокарты. Она также выдает подробную информацию о поддерживаемых видео драйвером режимах работы и предоставляет возможность настройки целого ряда функций рендеринга.

Возможности:

  • отображение степени соответствия драйвера различным версиям стандарта OpenGL (1.1 - 4.3) отдельно по расширениям и целиком
  • отображение подробной информации о каждом поддерживаемом расширении и его функции
  • отображение информации о поддержке разнообразных функций и технологий рендеринга драйвером
  • наличие списка поддерживаемых видеорежимов и форматов изображения
  • предоставление "быстрого отчета", включающего информацию о важных недостатках и преимуществах благодаря поддержке тех или иных функций или ее отсутствии
  • встроенные 3D-тесторы с поддержки OpenGL от версии 1.1 до 4.3 с возможностью настройки некоторых функций рендеринга и замера уровня быстродействия
  • активация некоторых скрытых расширений OpenGL
  • предоставление доступа к полной базе данных по всем расширениям на основе любого фильтра производитель/видеокарта/расширение
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Отзывы о программе OpenGL Extension Viewer

Tимофей про OpenGL Extension Viewer 6.1.2 [21-10-2020]

Вообще я скачал на телефон но перенес на комп щас загружается пока не известно заработает или нет)) (Windows 7 начальная)
| | Ответить

ETOGG про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [30-04-2019]

у меня проблема мне переустановили виндовс 7 32 бит на виндовс 7 86 бит когда захожу в майн у меня вылетает и пишет что драйвера не совместимы ((((((((((((((((((((((((
6 | 22 | Ответить

ДОНЕЙШЕН в ответ ETOGG про OpenGL Extension Viewer 6.0.1 [27-02-2020]

ETOGG 32 bit это тоже самое что и 86 bit
| 10 | Ответить

Михаил про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [30-12-2018]

для игры майнкрафт пойдёт??
33 | 100 | Ответить

парп про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [16-09-2018]

У меня на виндеXP не идёт. Что делать?
7 | 10 | Ответить

Rox в ответ парп про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [18-07-2019]

Ну ты поищи в инете OpenGL на WindowsXP
2 | 4 | Ответить

дмитрий про OpenGL Extension Viewer 4.44 [10-08-2016]

ребят подскажите это без вирусов?
16 | 47 | Ответить

dan в ответ дмитрий про OpenGL Extension Viewer 5.00 [06-08-2017]

да,без вирусов
3 | 14 | Ответить

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