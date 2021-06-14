OpenGL Extension Viewer для Windows
|Оценка:
|3.85/5 голосов - 615
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Realtech VR
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|36 / 616 764 | Статистика
|Размер:
|12,44 Мб
|СКАЧАТЬ
OpenGL Extension Viewer – это универсальная программа позволяющая получить подробную информацию о графической OpenGL подсистеме драйвера видеокарты. Она также выдает подробную информацию о поддерживаемых видео драйвером режимах работы и предоставляет возможность настройки целого ряда функций рендеринга.
Возможности:
- отображение степени соответствия драйвера различным версиям стандарта OpenGL (1.1 - 4.3) отдельно по расширениям и целиком
- отображение подробной информации о каждом поддерживаемом расширении и его функции
- отображение информации о поддержке разнообразных функций и технологий рендеринга драйвером
- наличие списка поддерживаемых видеорежимов и форматов изображения
- предоставление "быстрого отчета", включающего информацию о важных недостатках и преимуществах благодаря поддержке тех или иных функций или ее отсутствии
- встроенные 3D-тесторы с поддержки OpenGL от версии 1.1 до 4.3 с возможностью настройки некоторых функций рендеринга и замера уровня быстродействия
- активация некоторых скрытых расширений OpenGL
- предоставление доступа к полной базе данных по всем расширениям на основе любого фильтра производитель/видеокарта/расширение
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Отзывы о программе OpenGL Extension Viewer
Tимофей про OpenGL Extension Viewer 6.1.2 [21-10-2020]
Вообще я скачал на телефон но перенес на комп щас загружается пока не известно заработает или нет)) (Windows 7 начальная)
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ETOGG про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [30-04-2019]
у меня проблема мне переустановили виндовс 7 32 бит на виндовс 7 86 бит когда захожу в майн у меня вылетает и пишет что драйвера не совместимы ((((((((((((((((((((((((
6 | 22 | Ответить
ДОНЕЙШЕН в ответ ETOGG про OpenGL Extension Viewer 6.0.1 [27-02-2020]
парп про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [16-09-2018]
Rox в ответ парп про OpenGL Extension Viewer 5.1.1 [18-07-2019]
дмитрий про OpenGL Extension Viewer 4.44 [10-08-2016]