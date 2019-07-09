Ashampoo Audio Recorder Free — удобный инструмент для записи аудио через микрофон или звуковую карту, благодаря которому можно с легкостью записывать голосовые заметки или используйте функцию Loopback, чтобы записать все, что вы слышите, от звука в браузере до любого другого источника аудио.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать источник звука и нажать кнопку "Запись". Поддерживаются наиболее популярные форматы записи, включая MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS и APE. Благодаря частоте дискретизации до 48kHz, программа отлично подходит для записи стримов, подскастов и музыки в высоком качестве.

Записи хранятся во встроенной библиотеке с возможностью прослушивания. Присутствует возможность просматривать и переименовать файлы. Имеется встроенная функция обрезки.

Ключевые особенности приложения: