Ashampoo Audio Recorder Free для Windows

Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0

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Описание Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0СКАЧАТЬ (39,23 Мб) Скриншоты Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0Скриншоты (4)   Статистика Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Audio Recorder Free 1.0.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Audio Recorder Free — удобный инструмент для записи аудио через микрофон или звуковую карту, благодаря которому можно с легкостью записывать голосовые заметки или используйте функцию Loopback, чтобы записать все, что вы слышите, от звука в браузере до любого другого источника аудио.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать источник звука и нажать кнопку "Запись". Поддерживаются наиболее популярные форматы записи, включая MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS и APE. Благодаря частоте дискретизации до 48kHz, программа отлично подходит для записи стримов, подскастов и музыки в высоком качестве.

Записи хранятся во встроенной библиотеке с возможностью прослушивания. Присутствует возможность просматривать и переименовать файлы. Имеется встроенная функция обрезки.

Ключевые особенности приложения:

  • Запись аудио через микрофон или с аудиокарты.
  • Поддержка популярных форматов записи (MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS и APE).
  • Медиа библиотека с записанными клипами с возможностью прослушивания.
  • Встроенная функция обрезки аудио.
  • Возможность просматривать и переименовать файлы.
Ashampoo Audio Recorder Free
Ashampoo Audio Recorder Free
Ashampoo Audio Recorder Free
Ashampoo Audio Recorder Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе Ashampoo Audio Recorder Free

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