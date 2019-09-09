Сканер для меня

EBookDroid 2.5.1 для Android EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и PDF Reader 8.0.39 для Android Многофункциональное приложение для чтения книг в форматах PDF, EPUB, MOBI, DjVu, FB2, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML, CBZ, CBR на устройствах Android. Имеет уникальный OfficeSuite Pro + PDF 10.4.18656 для Android OfficeSuite Pro + PDF – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT,

Adobe Acrobat Reader 18.3.0.207890 для Android Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с электронной почты или облачного хранилища. Специальный инструмент «записка» OfficeSuite + PDF Editor 10.5.19326 для Android OfficeSuite + PDF Editor – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPTX, Tiny Scanner 1.2.6 для Android Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет портативным сканером. Документы, квитанции, фотографии – все это можно сканировать