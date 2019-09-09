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Сканер для меня для Android

Сканер для меня 1.8 для Android

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Описание Сканер для меня 1.8 для AndroidОписание   Скачать Сканер для меня 1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (52,56 Мб) Скриншоты Сканер для меня 1.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Сканер для меня 1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сканер для меня 1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Сканер для меня - удобное приложение "все в одном", которое превратит ваше мобильное устройство в полноценный многофункциональный офисный инструмент для сканирования, редактирования, сортировки и печати PDF документов.

Основные возможности:

  • Сканирование любых рукописных, напечатанных или графических материалов с помощью камеры или изображений из галереи.
  • Возможность соединять многостраничные соглашения и книги в один файл.
  • Автоматическое определение границы страниц.
  • Редактирование перспективы и границы, настройка яркости, возможность поворачивать страницы, использовать фильтры или поправлять границы документов.
  • Печать не только отсканированных файлов, но и документов из буфера обмена, файлов из электронных писем и веб-страниц.
  • Возможность хранить файлы в самом приложении, сортировать их по папкам.
  • Поиск отсканированных файлов.
  • Загрузка документов в облачное хранилище (Dropbox, Google Drive, Box и т.д.).
  • Отправка каждого файла по отдельности или сразу нескольких изображений или файлов одним документом.
  • Экспорт документов в "Фото".
Сканер для меня
Сканер для меня
Сканер для меня
Сканер для меня
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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