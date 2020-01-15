Bulldog Flash Tester для Windows

Bulldog Flash Tester 0.92-7b

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Bulldog Flash Tester 0.92-7bОписание   Скачать Bulldog Flash Tester 0.92-7bСКАЧАТЬ (2,77 Мб) Скриншоты Bulldog Flash Tester 0.92-7bСкриншоты (3)   Статистика Bulldog Flash Tester 0.92-7bСтатистика   Отзывы о Bulldog Flash Tester 0.92-7bОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bulldog Flash Tester - бесплатный инструмент на основе популярной утилиты Victoria, который предназначен для тестирования, измерения характеристик и выявления негодных/поддельных накопителей с искусственно раздутым объёмом. Программа предназначена прежде всего для USB-флешек и карт памяти, но может протестировать и жесткие SSD и HDD диски.

Основные возможности:

  • Измерение скорости чтения/записи флешки, карты памяти и проверка соответствие скорости заявленному классу.
  • Проверка отсутствия физических дефектов и искажений данных.
  • Предотвращение использования некачественной флеш-памяти в ответственных случаях.
  • Проверка качества кардридера и его совместимости с шиной USB 3.0 (потребуется заведомо исправная флеш-карта объёмом от 16 гб).
  • Безвозвратное удаление информации с накопителя.
  • Автоматическая генерация и печать отчётов о проделанной работе.

Если программа не найдет ошибок, то с вероятностью, близкой к 100% можно считать протестированный накопитель исправным, а указанный на нём объём - истинным.

Bulldog Flash Tester
Bulldog Flash Tester
Bulldog Flash Tester
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - HDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

CPU-Z 1.91

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.20.9.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

AIDA64 Extreme Edition 6.20.5300

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

CrystalDiskMark 7.0.0f

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет

GPU-Z 2.28.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

скачать Adguard

Отзывы о программе Bulldog Flash Tester

Admin

Отзывов о программе Bulldog Flash Tester 0.92-7b пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 