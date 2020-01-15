Bulldog Flash Tester - бесплатный инструмент на основе популярной утилиты Victoria, который предназначен для тестирования, измерения характеристик и выявления негодных/поддельных накопителей с искусственно раздутым объёмом. Программа предназначена прежде всего для USB-флешек и карт памяти, но может протестировать и жесткие SSD и HDD диски.

Основные возможности:

Измерение скорости чтения/записи флешки, карты памяти и проверка соответствие скорости заявленному классу.

Проверка отсутствия физических дефектов и искажений данных.

Предотвращение использования некачественной флеш-памяти в ответственных случаях.

Проверка качества кардридера и его совместимости с шиной USB 3.0 (потребуется заведомо исправная флеш-карта объёмом от 16 гб).

Безвозвратное удаление информации с накопителя.

Автоматическая генерация и печать отчётов о проделанной работе.

Если программа не найдет ошибок, то с вероятностью, близкой к 100% можно считать протестированный накопитель исправным, а указанный на нём объём - истинным.