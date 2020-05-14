KDevelop - мощная интегрированная среда разработки для C, C++, Python, QML/JavaScript и PHP. IDE обрабатывает всю кодовую базу и запоминает, элементом каких классов является каждая из функций, где определен тип каждой переменной, а также многие другие параметры ващего кода.
Имеется менеджер проектов, подсветка кода с учетом синатксиса, навигатор классов, автозавершение кода, поддержка плагинов, работа с различными системами контроля версий, включая Git, Bazaar, Subversion, CVS, Mercurial, Perforce и т.д.
Ключевые особенности KDevelop:
Поддержка различных языков программирования (C/C++, Qt QML и JavaScript, Python, PHP и пр.).
Семантическая подсветка синтаксиса, навигация по коду и автозавершение кода.
Поддержка различных системам контроля версий, включая Git, Bazaar, Subversion, CVS, Mercurial, Perforce и т.д.
Поддержка системы сборки проектов CMake, QMake и пр.
Поиск любой функции, класса или файла по всему проекту.
Встроенный менеджер проектов.
Поддержка сниппетов.
Интеграция модульных тестов.
Встроенный отладчик кода.
Графическая оболочка для GNU Compiler Collection и GNU Debugger.