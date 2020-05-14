KDevelop - мощная интегрированная среда разработки для C, C++, Python, QML/JavaScript и PHP. IDE обрабатывает всю кодовую базу и запоминает, элементом каких классов является каждая из функций, где определен тип каждой переменной, а также многие другие параметры ващего кода.

Имеется менеджер проектов, подсветка кода с учетом синатксиса, навигатор классов, автозавершение кода, поддержка плагинов, работа с различными системами контроля версий, включая Git, Bazaar, Subversion, CVS, Mercurial, Perforce и т.д.

Ключевые особенности KDevelop: