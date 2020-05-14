KDevelop для Windows

KDevelop 5.5.0

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Описание KDevelop 5.5.0Описание   Скачать KDevelop 5.5.0СКАЧАТЬ (159,06 Мб) Скриншоты KDevelop 5.5.0Скриншоты (8)   Статистика KDevelop 5.5.0Статистика   Отзывы о KDevelop 5.5.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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KDevelop - мощная интегрированная среда разработки для C, C++, Python, QML/JavaScript и PHP. IDE обрабатывает всю кодовую базу и запоминает, элементом каких классов является каждая из функций, где определен тип каждой переменной, а также многие другие параметры ващего кода.

Имеется менеджер проектов, подсветка кода с учетом синатксиса, навигатор классов, автозавершение кода, поддержка плагинов, работа с различными системами контроля версий, включая Git, Bazaar, Subversion, CVS, Mercurial, Perforce и т.д.

Ключевые особенности KDevelop:

  • Поддержка различных языков программирования (C/C++, Qt QML и JavaScript, Python, PHP и пр.).
  • Семантическая подсветка синтаксиса, навигация по коду и автозавершение кода.
  • Поддержка различных системам контроля версий, включая Git, Bazaar, Subversion, CVS, Mercurial, Perforce и т.д.
  • Поддержка системы сборки проектов CMake, QMake и пр.
  • Поиск любой функции, класса или файла по всему проекту.
  • Встроенный менеджер проектов.
  • Поддержка сниппетов.
  • Интеграция модульных тестов.
  • Встроенный отладчик кода.
  • Графическая оболочка для GNU Compiler Collection и GNU Debugger.
  • Поддержка плагинов.
  • И многое другое...
KDevelop
KDevelop
KDevelop
KDevelop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы кода"
 

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Отзывы о программе KDevelop

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