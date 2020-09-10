Ashampoo Registry Cleaner 2 для Windows

Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00Описание   Скачать Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00СКАЧАТЬ (7,55 Мб) Скриншоты Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00Скриншоты (4)   Статистика Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00Статистика   Отзывы о Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo Registry Cleaner 2 - сканирует реестр на наличие повреждённых, лишних и бесполезных записей, при этом эффективно очищает и восстанавливает базу данных, что позволяет избежать ошибок, часто возникающих при длительной работе системы.

Уменьшая размеры реестра, Ashampoo Registry Cleaner 2 значительно уменьшает нагрузку на систему во время операций чтения и записи, делая Вашу операционную систему быстрее и стабильнее. Минималистичный и функциональный интерфейс пользователям делают это средство очистки реестра просто идеальным для неопытных пользователей, поскольку не требуются абсолютно никакие знания о том, как работает реестр.

Помимо того, что стандартные параметры обнаруживают только те элементы, которые можно безопасно удалить или восстановить, программа обладает системой резервного копирования, чтобы отменить изменения по клику по одной кнопке для максимальной безопасности.

Функции и особенности программы Ashampoo Registry Cleaner 2:

  • Интуитивный и простой интерфейс пользователя
  • Оптимизированные алгоритмы поиска
  • Уничтожает лишние и посторонние записи полностью автоматически
  • Восстанавливает неверные и повреждённые записи
  • Обнаруживает элементы реестра, которые могут повлиять на Вашу конфиденциальность
Ashampoo Registry Cleaner 2
Ashampoo Registry Cleaner 2
Ashampoo Registry Cleaner 2
Ashampoo Registry Cleaner 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.6.2

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

CCleaner 5.70.7909

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Win 10 Tweaker 15.2

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

SSD Mini Tweaker 2.9

SSD Mini Tweaker - бесплатная утилита для оптимизации и "тонкой" настройки работы Windows с SSD-дисками. Позволяет отключать и включать разнообразные функции и

Отзывы о программе Ashampoo Registry Cleaner 2

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Registry Cleaner 2 2.00.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 