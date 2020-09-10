Ashampoo Registry Cleaner 2 - сканирует реестр на наличие повреждённых, лишних и бесполезных записей, при этом эффективно очищает и восстанавливает базу данных, что позволяет избежать ошибок, часто возникающих при длительной работе системы.

Уменьшая размеры реестра, Ashampoo Registry Cleaner 2 значительно уменьшает нагрузку на систему во время операций чтения и записи, делая Вашу операционную систему быстрее и стабильнее. Минималистичный и функциональный интерфейс пользователям делают это средство очистки реестра просто идеальным для неопытных пользователей, поскольку не требуются абсолютно никакие знания о том, как работает реестр.

Помимо того, что стандартные параметры обнаруживают только те элементы, которые можно безопасно удалить или восстановить, программа обладает системой резервного копирования, чтобы отменить изменения по клику по одной кнопке для максимальной безопасности.

Функции и особенности программы Ashampoo Registry Cleaner 2: