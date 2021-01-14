DXVA Checker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
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Размер:2,57 Мб
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DXVA Checker скриншот № 1

DXVA Checker - небольшая утилита для проверки поддержки видеокартой и видеодрайвером функции аппаратного ускорения DXVA, использующиеся для ускорения и улучшения вывода видео совместимыми проигрывателями.

Кроме этого присутствует функция проверки наличия DXVA совместимых декодеров видео установленных в вашей ОС, после чего можно будет провести тестирование воспроизведения видео.

Интерфейс DXVA Checker довольно минималистичный, после запуска перед вами будет окно с несколькими вкладками, каждая из которых отображает нужную информацию. Программа не требует инсталляции, никаких дополнительных настроек практически нет.

Утилита особенно будет полезна владельцам слабых ПК, ноутбуков и нетбуков. Несмотря на невысокую производительность, с помощью технологии DXVA можно добиться картинку высокой четкости при наличии нужных декодеров и драйверов.

Особенности DXVA Checker:

  • Проверка поддержки видеокартой и видеодрайвером функции аппаратного ускорения DXVA.
  • Проверка производительности декодирования DXVA и обработки видео.
  • Проверка вызова DXVA API в других приложениях по журналу трассировки.
  • Проверка режима DXVA, поддерживаемого декодером DirectShow и Media Foundation.
  • Возможность настройки DXVA в некоторых декодерах DirectShow и Media Foundation.
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