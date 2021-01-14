DXVA Checker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bluesky
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,57 Мб
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DXVA Checker - небольшая утилита для проверки поддержки видеокартой и видеодрайвером функции аппаратного ускорения DXVA, использующиеся для ускорения и улучшения вывода видео совместимыми проигрывателями.
Кроме этого присутствует функция проверки наличия DXVA совместимых декодеров видео установленных в вашей ОС, после чего можно будет провести тестирование воспроизведения видео.
Интерфейс DXVA Checker довольно минималистичный, после запуска перед вами будет окно с несколькими вкладками, каждая из которых отображает нужную информацию. Программа не требует инсталляции, никаких дополнительных настроек практически нет.
Утилита особенно будет полезна владельцам слабых ПК, ноутбуков и нетбуков. Несмотря на невысокую производительность, с помощью технологии DXVA можно добиться картинку высокой четкости при наличии нужных декодеров и драйверов.
Особенности DXVA Checker:
- Проверка поддержки видеокартой и видеодрайвером функции аппаратного ускорения DXVA.
- Проверка производительности декодирования DXVA и обработки видео.
- Проверка вызова DXVA API в других приложениях по журналу трассировки.
- Проверка режима DXVA, поддерживаемого декодером DirectShow и Media Foundation.
- Возможность настройки DXVA в некоторых декодерах DirectShow и Media Foundation.
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Admin
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