DXVA Checker - небольшая утилита для проверки поддержки видеокартой и видеодрайвером функции аппаратного ускорения DXVA, использующиеся для ускорения и улучшения вывода видео совместимыми проигрывателями.

Кроме этого присутствует функция проверки наличия DXVA совместимых декодеров видео установленных в вашей ОС, после чего можно будет провести тестирование воспроизведения видео.

Интерфейс DXVA Checker довольно минималистичный, после запуска перед вами будет окно с несколькими вкладками, каждая из которых отображает нужную информацию. Программа не требует инсталляции, никаких дополнительных настроек практически нет.

Утилита особенно будет полезна владельцам слабых ПК, ноутбуков и нетбуков. Несмотря на невысокую производительность, с помощью технологии DXVA можно добиться картинку высокой четкости при наличии нужных декодеров и драйверов.

Особенности DXVA Checker: