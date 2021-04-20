SoftPerfect Cache Relocator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoftPerfect Research
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Современные интернет-браузеры активно используют папки на жестком диске для размещения временных данных - кэша браузера. Существует масса всевозможных причин, по которым некоторые пользователи хотят переместить эту папку в другое место. Например, перемещение кэша в ряде случаев может ускорить просмотр веб-страниц, разгрузить жесткий диск или уменьшить износ SSD.
SoftPerfect Cache Relocator - это быстрый и простой способ переместить кэш браузера. Данная утилита предназначена для использования совместно с SoftPerfect RAM Disk, которая предлагает все преимущества создания дисков в оперативной памяти: повышение производительности компьютера, снижение износа физического диска и уменьшение фрагментации файловой системы.
Утилита может работать со всеми популярными браузерами, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge, Yandex Browser и пр. Программа не требует установки.
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
TunnelBear VPN 3.4.0 для Google Chrome, Mozilla Firefox
Простой использования и быстрый в работе плагин для Google Chrome и Opera, с помощью которого можно...
uBlock Origin 1.34.0 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы...
Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а...
VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа...
Отзывы о программе SoftPerfect Cache Relocator
Admin
Отзывов о программе SoftPerfect Cache Relocator 1.5 пока нет, можете добавить...