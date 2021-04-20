Современные интернет-браузеры активно используют папки на жестком диске для размещения временных данных - кэша браузера. Существует масса всевозможных причин, по которым некоторые пользователи хотят переместить эту папку в другое место. Например, перемещение кэша в ряде случаев может ускорить просмотр веб-страниц, разгрузить жесткий диск или уменьшить износ SSD.

SoftPerfect Cache Relocator - это быстрый и простой способ переместить кэш браузера. Данная утилита предназначена для использования совместно с SoftPerfect RAM Disk, которая предлагает все преимущества создания дисков в оперативной памяти: повышение производительности компьютера, снижение износа физического диска и уменьшение фрагментации файловой системы.

Утилита может работать со всеми популярными браузерами, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge, Yandex Browser и пр. Программа не требует установки.