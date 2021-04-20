SoftPerfect Cache Relocator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
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Размер:1,83 Мб
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SoftPerfect Cache Relocator скриншот № 1

Современные интернет-браузеры активно используют папки на жестком диске для размещения временных данных - кэша браузера. Существует масса всевозможных причин, по которым некоторые пользователи хотят переместить эту папку в другое место. Например, перемещение кэша в ряде случаев может ускорить просмотр веб-страниц, разгрузить жесткий диск или уменьшить износ SSD.

SoftPerfect Cache Relocator - это быстрый и простой способ переместить кэш браузера. Данная утилита предназначена для использования совместно с SoftPerfect RAM Disk, которая предлагает все преимущества создания дисков в оперативной памяти: повышение производительности компьютера, снижение износа физического диска и уменьшение фрагментации файловой системы.

Утилита может работать со всеми популярными браузерами, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge, Yandex Browser и пр. Программа не требует установки.

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