Giada Loop Machine для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Monocasual Laboratories
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Giada Loop Machine - минималистичная, хардкорная луп-машина для диджеев и исполнителей, разработанная как быстрый и надежный аудио инструмент, ориентированный на производительность. Вы можете использовать приложение как драм-машину, секвенсор, сэмплер или как хост эффектов (VST и VSTi).
Giada Loop Machine работает с любыми несжатыми аудиоформатами, такими как .wav, .aiff и многими другими. Присутствует возможность обрабатывать вживую любой входной сигнал и перенаправлять его на колонки. Все сэмплы внутренне конвертируются и управляются для обеспечения микширования звука высокой четкости, с полной поддержкой ALSA, JACK, CoreAudio, ASIO и DirectSound.
Используйте все ваши любимые VST-эффекты и VST-инструменты, превращая Giada в VST-хост, пригодный также для живой обработки. Основу движка составляет Libsamplerate, обеспечивающий самое современное качество ресемплинга. Установка не требуется.
Ключевые особенности Giada Loop Machine:
- Быстрый и надежный аудио инструмент, ориентированный на производительность. Основан на небольшом количестве внешних библиотек, что позволяет сохранить его на внешних носителях.
- Точный аудио движок с 32 битными сэмплами с плавающей точкой. Все сэмплы внутренне преобразуются и управляются для обеспечения микширования аудио высокой четкости, с полной поддержкой ALSA, JACK, CoreAudio, ASIO и DirectSound.
- Поддержка многопоточности/многоядерности.
- Неограниченное количество каналов с различными режимами и комбинациями воспроизведения.
- MIDI вход/выход, поддержка плагинов VST/VSTi.
- Запись сэмплов из реального мира с автоматическим выбором канала и компенсацией входной задержки.
- Полный контроль благодаря наличию Action Recorder, Action Editor, Live Quantizer.
- Работает с любыми несжатыми аудиоформатами, такими как .wav, .aiff и многими другими.
Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4
Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный...
Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем...
Acoustica MP3 Audio Mixer 2.471b
Acoustica MP3 Audio Mixer - с помощью этой программы вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем....
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим...
FL Studio (FruityLoops) 20.6.0.1458
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм...
SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером...
Отзывы о программе Giada Loop Machine
Admin
Отзывов о программе Giada Loop Machine 0.20.0 пока нет, можете добавить...