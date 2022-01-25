Giada Loop Machine для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.20.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,41 Мб
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Giada Loop Machine - минималистичная, хардкорная луп-машина для диджеев и исполнителей, разработанная как быстрый и надежный аудио инструмент, ориентированный на производительность. Вы можете использовать приложение как драм-машину, секвенсор, сэмплер или как хост эффектов (VST и VSTi).

Giada Loop Machine работает с любыми несжатыми аудиоформатами, такими как .wav, .aiff и многими другими. Присутствует возможность обрабатывать вживую любой входной сигнал и перенаправлять его на колонки. Все сэмплы внутренне конвертируются и управляются для обеспечения микширования звука высокой четкости, с полной поддержкой ALSA, JACK, CoreAudio, ASIO и DirectSound.

Используйте все ваши любимые VST-эффекты и VST-инструменты, превращая Giada в VST-хост, пригодный также для живой обработки. Основу движка составляет Libsamplerate, обеспечивающий самое современное качество ресемплинга. Установка не требуется.

Ключевые особенности Giada Loop Machine:

  • Быстрый и надежный аудио инструмент, ориентированный на производительность. Основан на небольшом количестве внешних библиотек, что позволяет сохранить его на внешних носителях.
  • Точный аудио движок с 32 битными сэмплами с плавающей точкой. Все сэмплы внутренне преобразуются и управляются для обеспечения микширования аудио высокой четкости, с полной поддержкой ALSA, JACK, CoreAudio, ASIO и DirectSound.
  • Поддержка многопоточности/многоядерности.
  • Неограниченное количество каналов с различными режимами и комбинациями воспроизведения.
  • MIDI вход/выход, поддержка плагинов VST/VSTi.
  • Запись сэмплов из реального мира с автоматическим выбором канала и компенсацией входной задержки.
  • Полный контроль благодаря наличию Action Recorder, Action Editor, Live Quantizer.
  • Работает с любыми несжатыми аудиоформатами, такими как .wav, .aiff и многими другими.
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