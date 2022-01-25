Giada Loop Machine - минималистичная, хардкорная луп-машина для диджеев и исполнителей, разработанная как быстрый и надежный аудио инструмент, ориентированный на производительность. Вы можете использовать приложение как драм-машину, секвенсор, сэмплер или как хост эффектов (VST и VSTi).

Giada Loop Machine работает с любыми несжатыми аудиоформатами, такими как .wav, .aiff и многими другими. Присутствует возможность обрабатывать вживую любой входной сигнал и перенаправлять его на колонки. Все сэмплы внутренне конвертируются и управляются для обеспечения микширования звука высокой четкости, с полной поддержкой ALSA, JACK, CoreAudio, ASIO и DirectSound.

Используйте все ваши любимые VST-эффекты и VST-инструменты, превращая Giada в VST-хост, пригодный также для живой обработки. Основу движка составляет Libsamplerate, обеспечивающий самое современное качество ресемплинга. Установка не требуется.

Ключевые особенности Giada Loop Machine: