Nulloy для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53,29 Мб
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Nulloy - простое приложение, с помощью которого можно легко прослушивать MP3, FLAC, OGG, WMA, AIFF и многие другие форматы аудио файлов.

Аккуратный и неперегруженный интерфейс Nulloy Music Player позволяет пользователю с комфортом взаимодействовать с программой. Плеер идеально подходит для тех, кто любит простоту и предпочитает держаться подальше от навязчивого программного обеспечения, напичканного рекламой. Возможности Nulloy Music Player включают в себя прогресс-бар Waveform, поддержку скинов, чтение тегов, обложек и многое другое. Портативный, установка не требуется.

Ключевые особенности Nulloy:

  • Поддерживается большинство аудиоформатов: MP3, FLAC, OGG, WMA, AIFF и т.д.
  • Воспроизведение без пробелов.
  • Включает в себя прогресс-бар Waveform.
  • Поддержка скинов.
  • Поддержка тегов и обложек.
  • Не требует установки.
  • Поддержка горячих клавиш.
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