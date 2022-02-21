Nulloy - простое приложение, с помощью которого можно легко прослушивать MP3, FLAC, OGG, WMA, AIFF и многие другие форматы аудио файлов.

Аккуратный и неперегруженный интерфейс Nulloy Music Player позволяет пользователю с комфортом взаимодействовать с программой. Плеер идеально подходит для тех, кто любит простоту и предпочитает держаться подальше от навязчивого программного обеспечения, напичканного рекламой. Возможности Nulloy Music Player включают в себя прогресс-бар Waveform, поддержку скинов, чтение тегов, обложек и многое другое. Портативный, установка не требуется.

Ключевые особенности Nulloy: