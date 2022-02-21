Nulloy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sergey Vlasov
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Nulloy - простое приложение, с помощью которого можно легко прослушивать MP3, FLAC, OGG, WMA, AIFF и многие другие форматы аудио файлов.
Аккуратный и неперегруженный интерфейс Nulloy Music Player позволяет пользователю с комфортом взаимодействовать с программой. Плеер идеально подходит для тех, кто любит простоту и предпочитает держаться подальше от навязчивого программного обеспечения, напичканного рекламой. Возможности Nulloy Music Player включают в себя прогресс-бар Waveform, поддержку скинов, чтение тегов, обложек и многое другое. Портативный, установка не требуется.
Ключевые особенности Nulloy:
- Поддерживается большинство аудиоформатов: MP3, FLAC, OGG, WMA, AIFF и т.д.
- Воспроизведение без пробелов.
- Включает в себя прогресс-бар Waveform.
- Поддержка скинов.
- Поддержка тегов и обложек.
- Не требует установки.
- Поддержка горячих клавиш.
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