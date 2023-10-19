Weather Forecast для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,11 Мб
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Weather Forecast - ваш надежный спутник в мире переменчивой природы. Данное приложение предоставляет актуальную и достоверную информацию о погоде, основанную на надежных источниках данных.

Основные возможности приложения Weather Forecast:

  • Интуитивный интерфейс: Простые и ясные диаграммы делают приложение удобным в использовании. Даже новичок быстро освоит все функции.
  • Автоматическое определение местоположения: Приложение моментально определяет вашу область и предоставляет точный прогноз для вашего местоположения.
  • Комплексная информация: Мы предоставляем всю необходимую информацию о погоде, включая температуру, влажность, скорость ветра, вероятность дождя и многие другие параметры.
  • Гибкие настройки: Вы можете настроить приложение под свои потребности, изменяя единицы измерения и время уведомлений.
  • Прогноз на 7 дней: Планируйте свою неделю заранее с точным и надежным прогнозом на каждый день.
  • Мировой охват: Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете в курсе текущей погоды благодаря нашему мировому покрытию.
  • Красивые метеорадары: Наблюдайте за изменениями погоды в реальном времени с красиво оформленными метеорадарами различных типов.
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