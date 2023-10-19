Weather Forecast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Coolexp
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Weather Forecast - ваш надежный спутник в мире переменчивой природы. Данное приложение предоставляет актуальную и достоверную информацию о погоде, основанную на надежных источниках данных.
Основные возможности приложения Weather Forecast:
- Интуитивный интерфейс: Простые и ясные диаграммы делают приложение удобным в использовании. Даже новичок быстро освоит все функции.
- Автоматическое определение местоположения: Приложение моментально определяет вашу область и предоставляет точный прогноз для вашего местоположения.
- Комплексная информация: Мы предоставляем всю необходимую информацию о погоде, включая температуру, влажность, скорость ветра, вероятность дождя и многие другие параметры.
- Гибкие настройки: Вы можете настроить приложение под свои потребности, изменяя единицы измерения и время уведомлений.
- Прогноз на 7 дней: Планируйте свою неделю заранее с точным и надежным прогнозом на каждый день.
- Мировой охват: Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете в курсе текущей погоды благодаря нашему мировому покрытию.
- Красивые метеорадары: Наблюдайте за изменениями погоды в реальном времени с красиво оформленными метеорадарами различных типов.
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