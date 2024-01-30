Punch Kick Duck для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:86,74 Мб
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Punch Kick Duck - это захватывающая игра, в которой вы в роли утки сражаетесь с ордами приспешников жестокого Барона Тигриссо. Захватывайте башню, поднимаясь по уровням и готовьтесь к решающей схватке с вашим похитителем.

Punch Kick Duck - это не просто игра, это испытание для ваших навыков и реакции. От создателей успешной игры Shoot The Moon, эта компактная и любовно созданная игра обещает вам захватывающие моменты без ущерба для вашего кошелька. Начните свою борьбу прямо сейчас и докажите, что вы - крутая утка!

Основные возможности Punch Kick Duck:

  • Простое управление: удар кулаком, пинок и нижний удар - всё, что вам нужно для быстрой победы.
  • Три уровня сложности: выберите свой уровень мастерства и примите вызов.
  • Раскрасьте игру своим стилем: разблокируйте ярких персонажей и создайте свою уникальную команду.
  • Гибкий формат: играйте в альбомной или портретной ориентации, наслаждаясь увлекательным геймплеем.
  • Отзывчивое сенсорное управление: быстрые движения и точные удары сделают вас непобедимым в этой драке.
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