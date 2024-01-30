Punch Kick Duck для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Shaun Coleman
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86,74 Мб
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Punch Kick Duck - это захватывающая игра, в которой вы в роли утки сражаетесь с ордами приспешников жестокого Барона Тигриссо. Захватывайте башню, поднимаясь по уровням и готовьтесь к решающей схватке с вашим похитителем.
Punch Kick Duck - это не просто игра, это испытание для ваших навыков и реакции. От создателей успешной игры Shoot The Moon, эта компактная и любовно созданная игра обещает вам захватывающие моменты без ущерба для вашего кошелька. Начните свою борьбу прямо сейчас и докажите, что вы - крутая утка!
Основные возможности Punch Kick Duck:
- Простое управление: удар кулаком, пинок и нижний удар - всё, что вам нужно для быстрой победы.
- Три уровня сложности: выберите свой уровень мастерства и примите вызов.
- Раскрасьте игру своим стилем: разблокируйте ярких персонажей и создайте свою уникальную команду.
- Гибкий формат: играйте в альбомной или портретной ориентации, наслаждаясь увлекательным геймплеем.
- Отзывчивое сенсорное управление: быстрые движения и точные удары сделают вас непобедимым в этой драке.
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Отзывы о программе Punch Kick Duck
Admin
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