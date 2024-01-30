Punch Kick Duck - это захватывающая игра, в которой вы в роли утки сражаетесь с ордами приспешников жестокого Барона Тигриссо. Захватывайте башню, поднимаясь по уровням и готовьтесь к решающей схватке с вашим похитителем.

Punch Kick Duck - это не просто игра, это испытание для ваших навыков и реакции. От создателей успешной игры Shoot The Moon, эта компактная и любовно созданная игра обещает вам захватывающие моменты без ущерба для вашего кошелька. Начните свою борьбу прямо сейчас и докажите, что вы - крутая утка!

Основные возможности Punch Kick Duck: