Dorion для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.27 Мб
СКАЧАТЬ
Dorion скриншот № 1
Dorion скриншот № 2
Dorion скриншот № 3
Dorion скриншот № 4

Dorion - это альтернативный клиент для платформы обмена сообщениями Discord, который предлагает улучшенную производительность и настраиваемость. В отличие от стандартного Discord, Dorion обеспечивает более легкую загрузку и экономичное использование ресурсов, а также доступен в портативном формате для вашего удобства.

Основные функции и преимущества Dorion:

  • Улучшенная производительность: Dorion обеспечивает плавную работу и быструю загрузку, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих эффективность.
  • Настраиваемость: Благодаря различным настройкам в меню "Настройки", вы можете адаптировать приложение под свои потребности. Выбирайте между различными версиями и настраивайте параметры производительности для оптимальной работы.
  • Поддержка плагинов: Dorion поддерживает плагины, которые позволяют модифицировать ваш клиент, добавляя новые функции и возможности. Используйте встроенный переключатель профилей для управления плагинами по вашему усмотрению.
  • Поддержка сторонних тем: Вы можете выбирать из различных тем, доступных на сайте BetterDiscord, чтобы настроить внешний вид Dorion под свои предпочтения.

В целом, Dorion - идеальный выбор для опытных пользователей Discord, которые ценят производительность и настраиваемость.

ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

скачать WhatsAppWhatsApp 2.2326.10.0

WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная...

скачать TelegramTelegram 4.16.8

Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров...

скачать DiscordDiscord 1.0.9041

Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные...

скачать ZOOMZOOM 5.16.10.26186

Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио...

скачать ViberViber 22.5.0.1

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять...

скачать VK MessengerVK Messenger 4.1.0

VK Messenger - удобное приложение для обмена сообщениями ВКонтакте. Предлагает весь функционал...

Отзывы о программе Dorion

Admin

Отзывов о программе Dorion 4.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв