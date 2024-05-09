OFGB для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:213 Кб
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OFGB скриншот № 1

OFGB (Oh Frick Go Back) - это инновационный инструмент для операционной системы Windows 11, который призван сделать пользовательский опыт более приятным и удобным путем отключения назойливой рекламы и раздражающих подсказок. Сегодня, когда многие пользователи сталкиваются с увеличивающимся числом рекламных вставок в Windows 11, приложение OFGB становится настоящим спасением.

OFGB позволяет вам контролировать рекламу не только в меню "Пуск", но и в Проводнике, экране блокировки и других частях операционной системы. Это значит, что вы больше не будете беспокоиться о неожиданных всплывающих окнах или назойливых баннерах, мешающих вашей работе или отдыху.

Это приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, который делает управление его функциями легким и приятным. Большинство опций активируются автоматически, облегчая вам процесс настройки и использования программы.

Основные возможности OFGB:

  • Отключение рекламы в Проводнике.
  • Избавление от подсказок и рекламы на экране блокировки.
  • Устранение рекламных вставок в приложении «Параметры».
  • Отключение общих советов и рекламы.
  • Исключение рекламы из «Приветственного мастера».
  • Отключение персонализированной рекламы.
  • Избавление от «Индивидуального опыта».
  • Удаление рекламных элементов из меню «Пуск».

Для использования приложения могут потребоваться права администратора. Также необходимо установить .NET 8.0 Desktop Runtime для нормальной работы приложения.

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