OFGB для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Maddy Wilcox
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|213 Кб
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OFGB (Oh Frick Go Back) - это инновационный инструмент для операционной системы Windows 11, который призван сделать пользовательский опыт более приятным и удобным путем отключения назойливой рекламы и раздражающих подсказок. Сегодня, когда многие пользователи сталкиваются с увеличивающимся числом рекламных вставок в Windows 11, приложение OFGB становится настоящим спасением.
OFGB позволяет вам контролировать рекламу не только в меню "Пуск", но и в Проводнике, экране блокировки и других частях операционной системы. Это значит, что вы больше не будете беспокоиться о неожиданных всплывающих окнах или назойливых баннерах, мешающих вашей работе или отдыху.
Это приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, который делает управление его функциями легким и приятным. Большинство опций активируются автоматически, облегчая вам процесс настройки и использования программы.
Основные возможности OFGB:
- Отключение рекламы в Проводнике.
- Избавление от подсказок и рекламы на экране блокировки.
- Устранение рекламных вставок в приложении «Параметры».
- Отключение общих советов и рекламы.
- Исключение рекламы из «Приветственного мастера».
- Отключение персонализированной рекламы.
- Избавление от «Индивидуального опыта».
- Удаление рекламных элементов из меню «Пуск».
Для использования приложения могут потребоваться права администратора. Также необходимо установить .NET 8.0 Desktop Runtime для нормальной работы приложения.
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