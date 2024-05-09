OFGB (Oh Frick Go Back) - это инновационный инструмент для операционной системы Windows 11, который призван сделать пользовательский опыт более приятным и удобным путем отключения назойливой рекламы и раздражающих подсказок. Сегодня, когда многие пользователи сталкиваются с увеличивающимся числом рекламных вставок в Windows 11, приложение OFGB становится настоящим спасением.

OFGB позволяет вам контролировать рекламу не только в меню "Пуск", но и в Проводнике, экране блокировки и других частях операционной системы. Это значит, что вы больше не будете беспокоиться о неожиданных всплывающих окнах или назойливых баннерах, мешающих вашей работе или отдыху.

Это приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, который делает управление его функциями легким и приятным. Большинство опций активируются автоматически, облегчая вам процесс настройки и использования программы.

Основные возможности OFGB:

Отключение рекламы в Проводнике.

Избавление от подсказок и рекламы на экране блокировки.

Устранение рекламных вставок в приложении «Параметры».

Отключение общих советов и рекламы.

Исключение рекламы из «Приветственного мастера».

Отключение персонализированной рекламы.

Избавление от «Индивидуального опыта».

Удаление рекламных элементов из меню «Пуск».

Для использования приложения могут потребоваться права администратора. Также необходимо установить .NET 8.0 Desktop Runtime для нормальной работы приложения.