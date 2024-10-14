KeepSolid Authenticator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.85 Мб
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KeepSolid Authenticator – это удобное и надежное приложение для генерации одноразовых паролей (TOTP), предназначенное для использования в сервисах, поддерживающих двухфакторную аутентификацию (2FA). Оно позволяет значительно усилить безопасность ваших учетных записей, предоставляя дополнительный уровень защиты при входе в системы. После подключения сервисов в приложении, KeepSolid Authenticator генерирует одноразовые коды, которые необходимы для подтверждения вашей личности, обеспечивая тем самым защиту от несанкционированного доступа.
Двухфакторная аутентификация (TFA или 2FA) – это проверенный способ повышения безопасности, при котором система дважды проверяет, что запрос на авторизацию исходит от вас. Даже если злоумышленникам удастся получить ваш пароль, благодаря двухфакторной аутентификации они не смогут получить доступ к вашей учетной записи без одноразового пароля, сгенерированного в KeepSolid Authenticator. Это приложение работает с различными сервисами, от социальных сетей до торговых площадок и криптобирж, делая его универсальным решением для защиты данных.
KeepSolid Authenticator предлагает пользователям простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его удобным даже для тех, кто не обладает техническими навыками. С помощью встроенного сканера QR-кодов можно быстро и легко подключить учетные записи к генератору кодов. Также приложение поддерживает создание резервных копий, что позволяет восстановить данные в случае потери устройства или необходимости переноса учетных записей на новый гаджет.
Список основных возможностей приложения KeepSolid Authenticator:
- Генерация временных одноразовых паролей (TOTP) для двухфакторной аутентификации
- Встроенный сканер QR-кодов для упрощенного подключения учетных записей
- Возможность создания резервных копий данных с последующим их восстановлением
- Простота использования и интуитивно понятный интерфейс
- Повышение безопасности учетных записей за счет генерации временных паролей, срок действия которых ограничен по времени
- Удобное копирование и ввод кодов в несколько кликов
- Поддержка различных сервисов, таких как Instagram, Facebook, GitHub, Binance, Sony PlayStation и другие
- Альтернатива аутентификации через SMS или электронную почту
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Отзывы о программе KeepSolid Authenticator
Admin
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