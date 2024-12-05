CPU Grab Ex для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|646 Кб
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CPU Grab Ex — это утилита для создания тестовой нагрузки на центральный процессор (CPU) компьютера. Программа предназначена для диагностики и предотвращения перегрева, выявления неисправностей системы охлаждения и анализа поведения процессора в условиях повышенной нагрузки. CPU Grab Ex может быть полезна пользователям, которые занимаются тестированием оборудования или хотят убедиться в стабильности работы компьютера.
Программа особенно эффективна в сочетании с утилитами для мониторинга температуры, такими как Everest, AIDA64, Core Temp, HWMonitor и другими. CPU Grab Ex помогает выявить потенциальные проблемы в системе охлаждения, обеспечивая максимальную нагрузку на процессор, чтобы проверить его устойчивость. Это может быть полезно для тестирования новых компонентов, проведения стресс-тестов или анализа работы системы в сложных условиях.
Основные возможности приложения CPU Grab Ex:
- Создание контролируемой нагрузки на процессор для проведения стресс-тестов.
- Выявление неисправностей в системе охлаждения.
- Диагностика поведения процессора при высоких температурах.
- Совместимость с популярными утилитами для мониторинга температуры.
- Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность тестирования производительности и стабильности системы.
- Поддержка различных операционных систем.
- Компактность и минимальное потребление системных ресурсов.
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