CPU Grab Ex для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.17 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:646 Кб
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CPU Grab Ex скриншот № 1

CPU Grab Ex — это утилита для создания тестовой нагрузки на центральный процессор (CPU) компьютера. Программа предназначена для диагностики и предотвращения перегрева, выявления неисправностей системы охлаждения и анализа поведения процессора в условиях повышенной нагрузки. CPU Grab Ex может быть полезна пользователям, которые занимаются тестированием оборудования или хотят убедиться в стабильности работы компьютера.

Программа особенно эффективна в сочетании с утилитами для мониторинга температуры, такими как Everest, AIDA64, Core Temp, HWMonitor и другими. CPU Grab Ex помогает выявить потенциальные проблемы в системе охлаждения, обеспечивая максимальную нагрузку на процессор, чтобы проверить его устойчивость. Это может быть полезно для тестирования новых компонентов, проведения стресс-тестов или анализа работы системы в сложных условиях.

Основные возможности приложения CPU Grab Ex:

  • Создание контролируемой нагрузки на процессор для проведения стресс-тестов.
  • Выявление неисправностей в системе охлаждения.
  • Диагностика поведения процессора при высоких температурах.
  • Совместимость с популярными утилитами для мониторинга температуры.
  • Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность тестирования производительности и стабильности системы.
  • Поддержка различных операционных систем.
  • Компактность и минимальное потребление системных ресурсов.
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