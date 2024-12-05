CPU Grab Ex — это утилита для создания тестовой нагрузки на центральный процессор (CPU) компьютера. Программа предназначена для диагностики и предотвращения перегрева, выявления неисправностей системы охлаждения и анализа поведения процессора в условиях повышенной нагрузки. CPU Grab Ex может быть полезна пользователям, которые занимаются тестированием оборудования или хотят убедиться в стабильности работы компьютера.

Программа особенно эффективна в сочетании с утилитами для мониторинга температуры, такими как Everest, AIDA64, Core Temp, HWMonitor и другими. CPU Grab Ex помогает выявить потенциальные проблемы в системе охлаждения, обеспечивая максимальную нагрузку на процессор, чтобы проверить его устойчивость. Это может быть полезно для тестирования новых компонентов, проведения стресс-тестов или анализа работы системы в сложных условиях.

Основные возможности приложения CPU Grab Ex: