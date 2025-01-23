uRAM для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Диагностика, тесты
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uRAM скриншот № 1

uRAM – приложение, предназначенное для более детального мониторинга и анализа оперативной памяти вашего компьютера. В отличие от стандартного диспетчера задач Windows, uRAM предоставляет расширенную информацию о параметрах оперативной памяти в реальном времени. Оно позволяет не только отслеживать загрузку памяти, но и просматривать более подробные характеристики, такие как производитель, объем, скорость и другие важные данные. Это приложение идеально подойдет тем, кто хочет глубже понять работу своей системы и эффективно контролировать ресурсы компьютера.

Интерфейс uRAM простой и понятный, что делает его доступным даже для пользователей без глубоких технических знаний. Несмотря на свою простоту, приложение предоставляет все необходимые данные для оценки состояния оперативной памяти и выявления возможных проблем. Оно позволяет быстро получить полную картину о том, как используется память в вашем компьютере и каковы ее текущие характеристики.

Это приложение подходит для пользователей, которым не хватает функционала стандартного диспетчера задач Windows и которые хотят получить более полную картину о состоянии своей оперативной памяти. Оно будет полезным инструментом для тех, кто заботится о бесперебойной работе системы и хочет предотвратить потенциальные проблемы с памятью.

Основные возможности приложения uRAM:

  • Мониторинг в реальном времени: отображение текущего использования оперативной памяти в реальном времени, что позволяет оперативно отслеживать загрузку системы.
  • Детальная информация о памяти: отображение данных о производителе, объеме, скорости, форм-факторе и других характеристиках оперативной памяти.
  • Простота интерфейса: интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс, позволяющий быстро найти нужную информацию.
  • Оценка нагрузки на систему: возможность оценить, как различные программы и процессы используют оперативную память, что помогает в выявлении возможных проблем.
  • Подробности об особенностях памяти: возможность анализа таких параметров, как производитель, скорость и форм-фактор памяти, что позволяет получить полное представление о ее характеристиках.
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