Banggood для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.60.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Banggood
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.11 Мб
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Banggood — приложение для покупок, с удобным поиском и безопасной покупкой миллионов товаров по выгодным ценам с доставкой по всему миру. В онлайн-магазине представлена электроника, товары для дома, инструменты, одежда, игрушки и многое другое. Для новых пользователей предусмотрена система бонусов, также всем пользователям открыт доступ к уникальным предложениям с разнообразными программами скидок и акций.
Banggood простот в использовании, предлагает удобный поиск товаров, списки желаемого, круглосуточную поддержку клиентов через онлайн-чаты, различные способы оплаты, защиту личной информации, а также удобные инструменты для управлении заказами и отслеживания посылок.
Список основных возможностей Banggood:
- Обширный перечень товаров: от электроники и бытовой техники до игрушек и товаров для хобби.
- Использует безопасные и удобные способы оплаты (более 40 методов).
- Круглосуточная поддержка через онлайн-чаты на нескольких языках.
- Регулярные скидки на популярные товары и бонусы для новых пользователей.
- Списки желаемого и уведеомления о скидках.
- Быстрая доставка по всему миру через 37 складов.
- Удобное управление заказами и отслеживание посылок.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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Admin
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