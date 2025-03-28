Banggood для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.60.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.11 Мб
СКАЧАТЬ
Banggood скриншот № 2
Banggood скриншот № 3
Banggood скриншот № 4

Banggood — приложение для покупок, с удобным поиском и безопасной покупкой миллионов товаров по выгодным ценам с доставкой по всему миру. В онлайн-магазине представлена электроника, товары для дома, инструменты, одежда, игрушки и многое другое. Для новых пользователей предусмотрена система бонусов, также всем пользователям открыт доступ к  уникальным предложениям с разнообразными программами скидок и акций.

Banggood простот в использовании, предлагает удобный поиск товаров, списки желаемого, круглосуточную поддержку клиентов через онлайн-чаты, различные способы оплаты, защиту личной информации, а также удобные инструменты для управлении заказами и отслеживания посылок.

Список основных возможностей Banggood:

  • Обширный перечень товаров: от электроники и бытовой техники до игрушек и товаров для хобби.
  • Использует безопасные и удобные способы оплаты (более 40 методов).
  • Круглосуточная поддержка через онлайн-чаты на нескольких языках.
  • Регулярные скидки на популярные товары и бонусы для новых пользователей.
  • Списки желаемого и уведеомления о скидках.
  • Быстрая доставка по всему миру через 37 складов.
  • Удобное управление заказами и отслеживание посылок.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Белый шумБелый шум 4.0.0(84)

Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в...

скачать СтатусыСтатусы 1.0.3

Статусы - большая и удобная коллекция статусов на все случаи жизни. Приложение отличается...

скачать Обман зренияОбман зрения 20.3

Обман зрения – приложение содержит небольшое количество гифок, способных обмануть глаза....

скачать Азбука МорзеАзбука Морзе 4.7

Простое приложение, с помощью которого можно переводить текст в код Морзе и обратно....

скачать JoomJoom 4.160.0

Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...

скачать Rock IdentifierRock Identifier 2.3.6

Полезное образовательное приложение для студентов-геологов, учителей и экспертов, а...

Отзывы о программе Banggood

Admin

Отзывов о программе Banggood 7.60.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв