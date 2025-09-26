Patternum для Android

Patternum — инструмент для создания узоров для вязания спицами и крючком. Помогает быстро и удобно проектировать собственные схемы, добавлять к ним всю необходимую информацию и делиться готовыми результатами. Сервис оптимизирован для работы интерактивными цифровыми выкройками, обеспечивает экспорт в формат PDF и является универсальным решением для рукодельниц.

Приложение упрощает подготовкуи выкроек: пользователь может указывать пряжу, инструменты, технические детали, создавать глоссарий и добавлять структурированные описания для каждого проекта. Встроенная система управления размерами дает возможность быстро адаптировать инструкции для разных вариаций изделия. К выкройкам можно прикреплять текст, изображения и видеоматериалы. Если пользователь хочет поделиться схемой с другими пользователями он может указать выбранных пользователей или сделать ее общедоступной. Доступ к готовому проекту предоставляется по уникальной ссылке, при этом друзья или коллеги могут импортировать его в приложение или скачать в формате PDF.

Основные возможности Patternum:

  • Помогает создавать интерактивные выкройки для вязания спицами и крючком.
  • Позволяет вводить разнообразные параметры проекта: пряжа, инструменты, техника, глоссарий.
  • Предлагает генератор диаграмм с предустановленными символами и возможностью добавления собственных.
  • Обеспечивает гибкую систему публикации: приватный доступ, общий доступ или продажа.
  • Обеспечивает экспорт узоров в формат PDF для удобного распространения.
  • Содержит систему управления размерами для адаптации инструкций.
  • Дает возможность добавлять текст, изображения и видео в выкройку.
