Patternum — инструмент для создания узоров для вязания спицами и крючком. Помогает быстро и удобно проектировать собственные схемы, добавлять к ним всю необходимую информацию и делиться готовыми результатами. Сервис оптимизирован для работы интерактивными цифровыми выкройками, обеспечивает экспорт в формат PDF и является универсальным решением для рукодельниц.
Приложение упрощает подготовкуи выкроек: пользователь может указывать пряжу, инструменты, технические детали, создавать глоссарий и добавлять структурированные описания для каждого проекта. Встроенная система управления размерами дает возможность быстро адаптировать инструкции для разных вариаций изделия. К выкройкам можно прикреплять текст, изображения и видеоматериалы. Если пользователь хочет поделиться схемой с другими пользователями он может указать выбранных пользователей или сделать ее общедоступной. Доступ к готовому проекту предоставляется по уникальной ссылке, при этом друзья или коллеги могут импортировать его в приложение или скачать в формате PDF.
Основные возможности Patternum:
- Помогает создавать интерактивные выкройки для вязания спицами и крючком.
- Позволяет вводить разнообразные параметры проекта: пряжа, инструменты, техника, глоссарий.
- Предлагает генератор диаграмм с предустановленными символами и возможностью добавления собственных.
- Обеспечивает гибкую систему публикации: приватный доступ, общий доступ или продажа.
- Обеспечивает экспорт узоров в формат PDF для удобного распространения.
- Содержит систему управления размерами для адаптации инструкций.
- Дает возможность добавлять текст, изображения и видео в выкройку.
