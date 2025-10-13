Windows PC Health Check для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.241023001 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.68 Мб
СКАЧАТЬ
Windows PC Health Check скриншот № 1
Windows PC Health Check скриншот № 2

Windows 11 PC Health Check — официальное приложение от Microsoft, предназначенное для оценки готовности компьютера к обновлению операционной системы до Windows 11. С его помощью пользователь может быстро и точно определить, соответствует ли текущее оборудование минимальным системным требованиям, необходимым для обновления. Программа анализирует ключевые параметры устройства, включая процессор, объем оперативной памяти, хранилище данных и наличие поддержки TPM 2.0, после чего предоставляет детальный отчет о совместимости.

Утилита помогает заранее понять, сможет ли ПК работать с Windows 11, и в случае обнаружения несоответствий предлагает рекомендации по возможным действиям. Помимо проверки совместимости, Windows 11 PC Health Check выполняет дополнительные диагностические функции — например, оценивает общее состояние системы, напоминает о необходимости создания резервных копий данных и контролирует объем свободного места на диске.

Основные возможности приложения Windows 11 PC Health Check:

  • Проверка соответствия компьютера минимальным системным требованиям для установки Windows 11.
  • Анализ ключевых характеристик оборудования: процессора, оперативной памяти, объема хранилища и модуля TPM.
  • Отображение подробного отчета о совместимости и возможности обновления до Windows 11.
  • Предоставление ссылок на официальные ресурсы Microsoft для получения дополнительной информации.
  • Контроль общего состояния системы и рекомендация по улучшению производительности.
  • Напоминание о необходимости резервного копирования данных.
  • Проверка доступного свободного пространства на системном диске.
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

скачать FurMarkFurMark 2.9.0.0 / 1.39.2.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...

скачать AIDA64 ExtremeAIDA64 Extreme 8.00.8000

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать CPU-ZCPU-Z 2.16

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...

скачать CrystalDiskMarkCrystalDiskMark 9.0.1

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...

скачать GPU-ZGPU-Z 2.67.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...

скачать OCCT PerestroikaOCCT Perestroika 14.2.6

Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы...

Отзывы о программе Windows PC Health Check

Admin

Отзывов о программе Windows PC Health Check 4.0.241023001 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв