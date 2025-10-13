Windows 11 PC Health Check — официальное приложение от Microsoft, предназначенное для оценки готовности компьютера к обновлению операционной системы до Windows 11. С его помощью пользователь может быстро и точно определить, соответствует ли текущее оборудование минимальным системным требованиям, необходимым для обновления. Программа анализирует ключевые параметры устройства, включая процессор, объем оперативной памяти, хранилище данных и наличие поддержки TPM 2.0, после чего предоставляет детальный отчет о совместимости.

Утилита помогает заранее понять, сможет ли ПК работать с Windows 11, и в случае обнаружения несоответствий предлагает рекомендации по возможным действиям. Помимо проверки совместимости, Windows 11 PC Health Check выполняет дополнительные диагностические функции — например, оценивает общее состояние системы, напоминает о необходимости создания резервных копий данных и контролирует объем свободного места на диске.

Основные возможности приложения Windows 11 PC Health Check: