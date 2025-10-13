Windows PC Health Check для Windows
Windows 11 PC Health Check — официальное приложение от Microsoft, предназначенное для оценки готовности компьютера к обновлению операционной системы до Windows 11. С его помощью пользователь может быстро и точно определить, соответствует ли текущее оборудование минимальным системным требованиям, необходимым для обновления. Программа анализирует ключевые параметры устройства, включая процессор, объем оперативной памяти, хранилище данных и наличие поддержки TPM 2.0, после чего предоставляет детальный отчет о совместимости.
Утилита помогает заранее понять, сможет ли ПК работать с Windows 11, и в случае обнаружения несоответствий предлагает рекомендации по возможным действиям. Помимо проверки совместимости, Windows 11 PC Health Check выполняет дополнительные диагностические функции — например, оценивает общее состояние системы, напоминает о необходимости создания резервных копий данных и контролирует объем свободного места на диске.
Основные возможности приложения Windows 11 PC Health Check:
- Проверка соответствия компьютера минимальным системным требованиям для установки Windows 11.
- Анализ ключевых характеристик оборудования: процессора, оперативной памяти, объема хранилища и модуля TPM.
- Отображение подробного отчета о совместимости и возможности обновления до Windows 11.
- Предоставление ссылок на официальные ресурсы Microsoft для получения дополнительной информации.
- Контроль общего состояния системы и рекомендация по улучшению производительности.
- Напоминание о необходимости резервного копирования данных.
- Проверка доступного свободного пространства на системном диске.
