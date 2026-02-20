Glitch Video Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InShot Video Editor
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.66 Мб
Glitch Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов с использованием эффектов цифровых искажений и ретро-стилизации. Позволяет обрабатывать уже записанные видео или снимать новые материалы с наложением визуальных эффектов в реальном времени и добавлять художественные glitch-искажения, имитировать аналоговые видеосигналы и применять стилистику VHS, vaporwave и другие направления цифровой эстетики.
Редактор сочетает инструменты базового видеомонтажа и набор специализированных фильтров, которые позволяют изменять структуру изображения, добавлять шум, смещать каналы, применять пикселизацию и другие характерные эффекты. Позволяет управлять длительностью клипов, обрезать фрагменты, изменять формат кадра и подготавливать видео для публикации на различных платформах. Алгоритмы обработки воспроизводят особенности аналогового сигнала: цветовые искажения, развертку, эффект старого экрана, пропуски кадров и характерную зернистость. Это позволяет создавать видео, визуально приближенные к материалам конца XX века, без использования дополнительного оборудования.
Список основных возможностей Glitch Video Editor:
- Поддерживает съемку видео с эффектами в реальном времени.
- Позволяет добавлять визуальные эффекты поверх исходного изображения без сложного монтажа.
- Поддерживает экспорт обработанных файлов в высоком разрешении.
- Предлагает набор из более чем ста glitch-эффектов: RGB-смещение, шум, хроматические искажения, пиксельные и волновые трансформации.
- Фильтры в стиле VHS, старого телевизора и аналоговой видеозаписи
- Инструменты обрезки и вырезания фрагментов для точной настройки длительности ролика
- Комбинирование ретро-эстетики и современных цифровых эффектов в одном проекте.
- Простое управление эффектами с помощью пошагового применения и предпросмотра результата.
