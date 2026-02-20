Glitch Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов с использованием эффектов цифровых искажений и ретро-стилизации. Позволяет обрабатывать уже записанные видео или снимать новые материалы с наложением визуальных эффектов в реальном времени и добавлять художественные glitch-искажения, имитировать аналоговые видеосигналы и применять стилистику VHS, vaporwave и другие направления цифровой эстетики.

Редактор сочетает инструменты базового видеомонтажа и набор специализированных фильтров, которые позволяют изменять структуру изображения, добавлять шум, смещать каналы, применять пикселизацию и другие характерные эффекты. Позволяет управлять длительностью клипов, обрезать фрагменты, изменять формат кадра и подготавливать видео для публикации на различных платформах. Алгоритмы обработки воспроизводят особенности аналогового сигнала: цветовые искажения, развертку, эффект старого экрана, пропуски кадров и характерную зернистость. Это позволяет создавать видео, визуально приближенные к материалам конца XX века, без использования дополнительного оборудования.

Список основных возможностей Glitch Video Editor: