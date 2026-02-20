Программы для Android » Видео » Редакторы » Glitch Video Editor 2.6.0.1

Glitch Video Editor для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.66 Мб
СКАЧАТЬ
Glitch Video Editor скриншот № 1
Glitch Video Editor скриншот № 2
Glitch Video Editor скриншот № 3
Glitch Video Editor скриншот № 4

Glitch Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов с использованием эффектов цифровых искажений и ретро-стилизации. Позволяет обрабатывать уже записанные видео или снимать новые материалы с наложением визуальных эффектов в реальном времени и добавлять художественные glitch-искажения, имитировать аналоговые видеосигналы и применять стилистику VHS, vaporwave и другие направления цифровой эстетики.

Редактор сочетает инструменты базового видеомонтажа и набор специализированных фильтров, которые позволяют изменять структуру изображения, добавлять шум, смещать каналы, применять пикселизацию и другие характерные эффекты. Позволяет управлять длительностью клипов, обрезать фрагменты, изменять формат кадра и подготавливать видео для публикации на различных платформах. Алгоритмы обработки воспроизводят особенности аналогового сигнала: цветовые искажения, развертку, эффект старого экрана, пропуски кадров и характерную зернистость. Это позволяет создавать видео, визуально приближенные к материалам конца XX века, без использования дополнительного оборудования. 

Список основных возможностей Glitch Video Editor:

  • Поддерживает съемку видео с эффектами в реальном времени.
  • Позволяет добавлять визуальные эффекты поверх исходного изображения без сложного монтажа.
  • Поддерживает экспорт обработанных файлов в высоком разрешении.
  • Предлагает набор из более чем ста glitch-эффектов: RGB-смещение, шум, хроматические искажения, пиксельные и волновые трансформации.
  • Фильтры в стиле VHS, старого телевизора и аналоговой видеозаписи
  • Инструменты обрезки и вырезания фрагментов для точной настройки длительности ролика
  • Комбинирование ретро-эстетики и современных цифровых эффектов в одном проекте.
  • Простое управление эффектами с помощью пошагового применения и предпросмотра результата.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать TikTokTikTok 42.4.4

Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...

скачать CapCutCapCut 16.8.1

Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать Blackmagic CameraBlackmagic Camera 3.2.1.0001

Приложение для профессиональной видеосъёмки с расширенным ручным управлением. Позволяет...

скачать KineMasterKineMaster 7.7.6.35288.GP

KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для...

скачать MagistoMagisto 6.17.1.20898

Magisto – с данным видео редактором создавать видеоклипы из собственных фотографий не...

скачать Alight MotionAlight Motion 2.6.10

Функциональное и удобное в использовании приложение для мобильных устройств на базе Android,...

Отзывы о программе Glitch Video Editor

Admin

Отзывов о программе Glitch Video Editor 2.6.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв