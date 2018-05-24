5 лучших VPN приложений для Android

В эпоху тотальных запретов VPN стал обязательным софтом на вашем устройстве, ибо порой помимо опасного контента законодатели блокируют и важные сайты. Например, Вконтакте или Яндекс в Украине. Как это обойти? Один из способов — использовать VPN. О них мы сегодня и поговорим. Ссылки на загрузку всех приложений, представленных в этом обзоре, вы найдете в конце статьи.

TunnelBear. Безусловно, лучший бесплатный VPN-сервис. Он простой и очень быстрый. Достаточно зарегистрироваться на сайте https;//www.tunnelbear.com, установить приложение и можно сразу пользоваться VPN без необходимости что-либо настраивать.

Подключиться можно к одной из 20 стран. TunnelBear доступен как на десктопах, так и на мобильных устройствах. С одного аккаунта можно пользоваться сервисом на пяти различных девайсах. Количество бесплатного трафика не впечатляет — всего 500 МБ в месяц. Но для выгодных покупок в интернет-магазинах и доступа к сервисам, недоступным, например, в России, этого достаточно.

Hotspot Shield. Сервис предоставляет значительные 750 мегабайт трафика в день. Тратить их можно на пяти различных девайсах. Помимо этого, в Hotspot Shield есть функция автоматического подключения в VPN при входе в интернет через незащищенную сеть WiFi. Благодаря этому можно оплачивать покупки в сети и не переживать о том, что кто-то получит доступ к вашим персональным данным.

К минусам сервиса можно отнести то, что в бесплатной версии нельзя выбрать страну, через которую будет идти трафик, а скорость интернет-соединения иногда снижается.

Speedify. Отличительная его черта — это максимально возможная скорость интернет-соединения. Достигается она благодаря объединению всех доступных интернет-подключений. Например, проводного интернета и мобильного соединения по 3G/4G. Даже при наличии лишь одного типа соединения можно увеличить скорость за счет уникальных технологий Speedify.

Этот сервис позволяет использовать 5 различных девайсов и выбирать из 30 серверов по всему миру. В первый месяц предоставляет 4 ГБ трафика, в последующие — по 1 гигабайту.

Private Tunnel. Один аккаунт позволяет использовать его на трех девайсах. Возможен выбор из 9 различных серверов, при этом предоставляется лишь 200 МБ интернет-трафика. Когда этот лимит будет исчерпан, придется купить пакет на 20 или 100 гигабайт.

Windscribe. Основной плюс этого сервиса — 10 ГБ бесплатного трафика в месяц. И возможность выхода в интернет через серверы 8 стран. Чтобы получить дополнительно еще 5 гигабайт нужно опубликовать запись в Twitter.

За каждого пользователя, зарегистрировавшегося по вашей ссылке, вы получаете еще один гигабайт. При этом для регистрации не нужны никакие личные данные — сервис запрашивает лишь логин и пароль. При желании можно указать свой e-mail чтобы получить доступ к аккаунту при утере пароля.

В качестве вишенки на торте Windscribe предлагает своим пользователям встроенный блокировщик рекламы и брандмауэр. Бесплатная версия позволяет использовать сервис только на одном устройстве.

Как и обещали, даем ссылки на все перечисленные приложения из обзора:

И на этом у нас пока все. Подписывайтесь на YouTube-канал SoftPortal TV, ставьте лайки и указывайте в комментариях другие VPN-сервисы, которые вы используете.

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Наши другие каналы на YouTube:

€вро Бродяги - http://eu.starlabs.tv

Star Labs - http://vlog.starlabs.tv

Мобильный придира - http://mob.starlabs.tv