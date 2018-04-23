VLC Media Player (VideoLAN) - универсальный кросс-платформенный медиаплеер, который способен воспроизвести практически любой аудио или видео файл, а также обладает дополнительными инструментами для работы с медиаконтентом. Особенностью проигрывателя является наличие встроенных кодеков (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD и др.), что и позволяет воспроизводить медиаресурс без использования дополнительных программ. Список поддерживаемых форматов просто огромен - плеер может "переварить" даже редко встречающиеся форматы, которые упакованы специфическими кодеками:

видео - avi, wmv, vob, mkv, mp4 и др.,

аудио - mp3, flac, ogg, wma, wav и др.

Кроме того, приложение отлично воспроизводит CD/DVD и другие диски, сетевые трансляции по URL-адресу (можно настроить в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6). Конечно же поддерживается организация и проигрывание плейлистов, есть возможность переключаться между аудиодорожками, включать полноэкранный режим, использовать визуализацию звука, менять масштаб видео и соотношение сторон, делать снимок экрана (скриншот), подключать субтитры и многое другое.

Помимо этого, в программе доступны разнообразные звуковые и видео эффекты:

аудио - эквалайзер, сжатие, объемное звучание,

видео - настройка яркости, контраста, насыщенности, четкости; кадрирование; геометрия (вращение картинки); наложение логотипа; размытие и др.

Но и это еще не все. Этот проигрыватель может с успехом использоваться в качестве конвертера медиафайлов между собой - перекодируйте файлы в удобный и приемлемый для себя формат или извлеките звуковую дорожку из видео.

В целом, можно с уверенностью сказать, что VLC Media Player мощнейший медиаплеер, который удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей, позволив воспроизвести практически любой аудио или видео файл и настроить картинку под свои вкусы и предпочтения.