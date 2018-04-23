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VLC Media Player (VideoLAN) для Windows

VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2

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Описание VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2Описание   Скачать VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2СКАЧАТЬ (37,15 Мб) Скриншоты VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2Скриншоты (4)   Статистика VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2Статистика   Отзывы о VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2Отзывы (144)  
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4.70 из 5, всего оценок - 820
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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VLC Media Player (VideoLAN) - универсальный кросс-платформенный медиаплеер, который способен воспроизвести практически любой аудио или видео файл, а также обладает дополнительными инструментами для работы с медиаконтентом. Особенностью проигрывателя является наличие встроенных кодеков (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD и др.), что и позволяет воспроизводить медиаресурс без использования дополнительных программ. Список поддерживаемых форматов просто огромен - плеер может "переварить" даже редко встречающиеся форматы, которые упакованы специфическими кодеками:

  • видео - avi, wmv, vob, mkv, mp4 и др.,
  • аудио - mp3, flac, ogg, wma, wav и др.

Кроме того, приложение отлично воспроизводит CD/DVD и другие диски, сетевые трансляции по URL-адресу (можно настроить в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6). Конечно же поддерживается организация и проигрывание плейлистов, есть возможность переключаться между аудиодорожками, включать полноэкранный режим, использовать визуализацию звука, менять масштаб видео и соотношение сторон, делать снимок экрана (скриншот), подключать субтитры и многое другое.

Помимо этого, в программе доступны разнообразные звуковые и видео эффекты:

  • аудио - эквалайзер, сжатие, объемное звучание,
  • видео - настройка яркости, контраста, насыщенности, четкости; кадрирование; геометрия (вращение картинки); наложение логотипа; размытие и др.

Но и это еще не все. Этот проигрыватель может с успехом использоваться в качестве конвертера медиафайлов между собой - перекодируйте файлы в удобный и приемлемый для себя формат или извлеките звуковую дорожку из видео.

В целом, можно с уверенностью сказать, что VLC Media Player мощнейший медиаплеер, который удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей, позволив воспроизвести практически любой аудио или видео файл и настроить картинку под свои вкусы и предпочтения.

Что нового в VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.2?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты VLC Media Player (VideoLAN):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)77 / 716 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе VLC Media Player (VideoLAN)

мих про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.1 [27-03-2018]

В последней версии 3.0.1 не работают горячие клавиши, например, n и p
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nicco про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.1 [01-03-2018]

попробовал v.0.4.4-вещь!
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крамат про VLC Media Player (VideoLAN) 2.2.4 [09-05-2017]

Спасибо большое!
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nixi про VLC Media Player (VideoLAN) 2.2.4 [03-04-2017]

Для просмотра использую SMPlayer, зато встроенный в VLC видео конвертер бьет многие рекорды, спасибо его авторам:)
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dahzerov про VLC Media Player (VideoLAN) 2.2.4 [12-02-2017]

Скачиваться на 32 бит когда на оф.сайте есть на 64 бит.
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