MediaGet - быстрое и удобное приложение для поиска и скачивания различных медиафайлов, игр и необходимого софта.

Программа поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и открывает доступ в закрытые пиринговые сети. Позволяет скачивать на максимальной скорости, осуществляет поиск файлов по названию и размеру, и при этом не требует регистрации.

MediaGet позволит загружать любые фильмы, музыку, программы и многое другое без каких-либо ограничений. Доступен онлайн просмотр фильмов и прослушивание музыки с помощью встроенного медиапроигрывателя. Присутствует описание каждого файла (скриншоты, данные о файле, актеры и пр.). Также имеется каталог фильмов, который для удобства разбит по жанрам.



Основные преимущества программы: