MediaGet - быстрое и удобное приложение для поиска и скачивания различных медиафайлов, игр и необходимого софта.
Программа поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и открывает доступ в закрытые пиринговые сети. Позволяет скачивать на максимальной скорости, осуществляет поиск файлов по названию и размеру, и при этом не требует регистрации.
MediaGet позволит загружать любые фильмы, музыку, программы и многое другое без каких-либо ограничений. Доступен онлайн просмотр фильмов и прослушивание музыки с помощью встроенного медиапроигрывателя. Присутствует описание каждого файла (скриншоты, данные о файле, актеры и пр.). Также имеется каталог фильмов, который для удобства разбит по жанрам.
Основные преимущества программы:
Встроенный поиск - поисковая строка, с помощью которой можно найти любой интересующий вас файл по названию на всех известных файлах с контентом.
Для более точного поиска можно использовать расширенный фильтр. Возможность искать файлы необходимого вам размера.
Просмотр и прослушивание медиафайлов онлайн во встроенном медиаплеере, не дожидаясь окончания загрузки.
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
Отзывы о программе MediaGet
максим про MediaGet 2.01.3771 [13-03-2018]
я поменял винду с 7 на 10 и полная попа..... подскажитє с какого сайта безопасно скачать игри и приложения, потому что мои нє катят Я В ШОКЕ жду атвета | 9 | Ответить
Алексей про MediaGet 2.01.3771 [06-01-2018]
Давно пользуюсь, нравилось по началу, всё хорошо, но есть один огромный минус, ради которого стоит удалить! Вместе с фильмом, игрой, музыкой качается реклама!!! А так же не совсем защищена от вирусов. Реклама постоянно вылазит, что бы ты не делал. Пришлось переустанавливать Винду. Есть более долгий способ, за месяца пользования удалять все рекламные программы, что занимает достаточно большое количество времени! 1 | 5 | Ответить
Знаток про MediaGet 2.01.3771 [29-11-2017]
Прочитал отзывы и на другом сайте, и на этом, и решил, лучше и не проверять ей, несмотря на то, что у неё почти все звёзды. | | Ответить