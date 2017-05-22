Virtual DJ - отличная программа, которая превратит Ваш персональный компьютер в продвинутую DJ-студию. Обладая превосходными инструментами микширования МР3 файлов в режиме реального времени, а также огромным количеством эффектов, специальных примочек, шаблонов и переходов, Virtual DJ Pro по праву станет настоящей находкой для творческих людей. В программе реализованы такие полезные функции, как автоматическая и ручная настройка скорости треков, реалистичная имитация виниловых пластинок, автосведение треков, встроенный эквалайзер и многое другое.
Ключевые особенности программы:
Встроенный 3-х полосный эквалайзер.
Наличие FAME алгоритма (подбирает ритм ударов).
Автоматический подсчет и синхронизация показателей BPM.
Синхронный сэмплер.
Поддержка VST эффектов.
Воспроизведение CDG+MP3, а также ZIP-файлов.
Большое количество видео- и аудиоэффектов, которые при необходимости можно загрузить с сайта разработчика программы.
Поддержка плагинов.
Возможность поиска и сортировки файлов в музыкальной базе.
Просмотр песен как в интерфейсе Cover Flow, так и в текстовом режиме.
Поддержка ITunes плейлистов.
Поддержка MP3 ID3 тегов.
Функция записи готовых файлов на CD.
Трансляция собственных миксов в Интернет.
Встроенный кодер для конвертации из CD в MP3.
Возможность микшировать видео.
Одновременная работа с несколькими звуковыми картами.
Возможность автоматической и ручной настройки скорости треков.
Индикация изменения уровня громкости в треке.
Имитация виниловых пластинок.
Автосведение треков.
Возможность запомнить до 9 позиций в треке.
Возможность записи микса в WAV или MP3.
Возможность ввода с внешних контроллеров и MIDI-устройств.
Распознавание стиля музыки (техно, хип-хоп, холл и пр.).
катя про Virtual DJ 8.0.2031 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [19-11-2014]
И так я свеженькая)тусила много и видела много...подсказали...диджей заболел!я будущий рукожоп)пытаюсь играть в ночном баре...я бармен)если скачаю поможет?оборудованние свое только под него знаю...хотя трактор совтуют 4 | 9 | Ответить
sergey в ответ катя про Virtual DJ 8.0.0 b2265.979 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [27-05-2015]
Катя под наркотой,что ли речь не связная))) с аппаратурой не будет сотрудничать,(нужна лицензия 200 баксов) надо трактор скачивать! а так пойдет для с видения треков и для ознакомления! 4 | 1 | Ответить