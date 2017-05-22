Программы для Windows » Аудио, Звук » DJ Студии, микшеры » Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro
Virtual DJ для Windows

Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 ProОписание   Скачать Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 ProСКАЧАТЬ (37,69 Мб) Скриншоты Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 ProСкриншоты (6)   Статистика Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 ProСтатистика   Отзывы о Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 ProОтзывы (59)  
Оцените программу!
4.56 из 5, всего оценок - 916
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Virtual DJ - отличная программа, которая превратит Ваш персональный компьютер в продвинутую DJ-студию. Обладая превосходными инструментами микширования МР3 файлов в режиме реального времени, а также огромным количеством эффектов, специальных примочек, шаблонов и переходов, Virtual DJ Pro по праву станет настоящей находкой для творческих людей. В программе реализованы такие полезные функции, как автоматическая и ручная настройка скорости треков, реалистичная имитация виниловых пластинок, автосведение треков, встроенный эквалайзер и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Встроенный 3-х полосный эквалайзер.
  • Наличие FAME алгоритма (подбирает ритм ударов).
  • Автоматический подсчет и синхронизация показателей BPM.
  • Синхронный сэмплер.
  • Поддержка VST эффектов.
  • Воспроизведение CDG+MP3, а также ZIP-файлов.
  • Большое количество видео- и аудиоэффектов, которые при необходимости можно загрузить с сайта разработчика программы.
  • Поддержка плагинов.
  • Возможность поиска и сортировки файлов в музыкальной базе.
  • Просмотр песен как в интерфейсе Cover Flow, так и в текстовом режиме.
  • Поддержка ITunes плейлистов.
  • Поддержка MP3 ID3 тегов.
  • Функция записи готовых файлов на CD.
  • Трансляция собственных миксов в Интернет.
  • Встроенный кодер для конвертации из CD в MP3.
  • Возможность микшировать видео.
  • Одновременная работа с несколькими звуковыми картами.
  • Возможность автоматической и ручной настройки скорости треков.
  • Индикация изменения уровня громкости в треке.
  • Имитация виниловых пластинок.
  • Автосведение треков.
  • Возможность запомнить до 9 позиций в треке.
  • Возможность записи микса в WAV или MP3.
  • Возможность ввода с внешних контроллеров и MIDI-устройств.
  • Распознавание стиля музыки (техно, хип-хоп, холл и пр.).
  • Поддержка Unicode.
Что нового в Virtual DJ 8.2 b3734 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro?
  • Исправлены ошибки и другие улучшения.
Скриншоты Virtual DJ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 318 532
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
 Программа Virtual DJ отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "DJ Студии, микшеры"
 

Virtual DJ 8.2 b3731 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro

Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме

FL Studio (FruityLoops) 12.4.1

FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания

Soft4Boost Audio Studio 4.2.9.683

Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов

Sony Vegas Pro 14.0 Build 211

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

SunVox 1.9.1

SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером

Traktor Pro 2.1.2

Traktor Pro - мощная программа для микширования и создания высококачественных ремиксов. Содержит большое количество возможностей, функций и, в своем роде, уникальных

скачать Adguard

Отзывы о программе Virtual DJ

ingognito про Virtual DJ 8.2 b3343 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro [31-08-2016]

супер
| 1 | Ответить

IDMix про Virtual DJ 8.1 b2587 / 7.4.6 Home / 6.1.2 Pro [04-12-2015]

Для любителей и новичков отлично подходит! пользуюсь пару лет .
| 2 | Ответить

алиби про Virtual DJ 8.0.2073 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [25-12-2014]

У меня не записовается record не работает старт в плане жоский диск как можно Алиби
1 | 8 | Ответить

Настя про Virtual DJ 8.0.2073 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [09-12-2014]

А как сохранить?
4 | 23 | Ответить

Руслан в ответ Настя про Virtual DJ 8.2 b3471 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro [19-01-2017]

программа для начинающих самый то!!!
| | Ответить

катя про Virtual DJ 8.0.2031 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [19-11-2014]

И так я свеженькая)тусила много и видела много...подсказали...диджей заболел!я будущий рукожоп)пытаюсь играть в ночном баре...я бармен)если скачаю поможет?оборудованние свое только под него знаю...хотя трактор совтуют
4 | 9 | Ответить

sergey в ответ катя про Virtual DJ 8.0.0 b2265.979 / 7.4.2 Home / 6.1.2 Pro [27-05-2015]

Катя под наркотой,что ли речь не связная))) с аппаратурой не будет сотрудничать,(нужна лицензия 200 баксов) надо трактор скачивать! а так пойдет для с видения треков и для ознакомления!
4 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (59) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 