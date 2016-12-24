Opera - бесплатная версия одного из самых популярных браузеров, выпускаемых компанией Opera Software. Одной из отличительных особенностей этого web-обозревателя является интуитивный интерфейс, который очень сильно напоминает настольную версию браузера, а также применение технологии Opera Turbo, при помощи которой серверы Opera сжимают страницы до 70%, значительно уменьшая время и стоимость просмотра.

Отзывы о программе Opera Максим работает очень очень медленно загрузить страницы почти невозможно

| | Ответить Таксист В загрузках многих версий Опер нет перезапуска закачки файла. :( на паузе долго не держится, после нескольких часов простоя - невозобновиш! "Порожняк"

| | Ответить Nikanor Недороботаная прога.

Браузер "Белка" лучше. В топку Оперу.

| | Ответить Александр Будьте осторожны - после того как установил Оперу на свой Андроид - через несколько дней полезла реклама - посреди игр, посреди других дел - в самом центре экрана вылезает то окно с предложениями авиабилетов, то какой-то мебели, то ещё чего. Удалил Оперу - реклама не вылезает. Внимание - будьте осторожны - у меня подозрения что даже официальные версии Оперы Android даже скачанные с официального сайта - спамят рекламой! Видеть это такая новая "фишка" бесплатных программ.

1 | | Ответить Алекс Класс браузер.Класс. ютуб. А firefox. Где свой ютуб? В анналах как и блокир.рекламы?Половина пользователей неивствувует.

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