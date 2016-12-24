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Opera для Android

Opera 41.1.2246.111645 для Android

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Описание Opera 41.1.2246.111645 для AndroidОписание   Скачать Opera 41.1.2246.111645 для AndroidСКАЧАТЬ (41,31 Мб) Скриншоты Opera 41.1.2246.111645 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Opera 41.1.2246.111645 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera 41.1.2246.111645 для AndroidОтзывы (29)  
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3.88 из 5, всего оценок - 173
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Opera - бесплатная версия одного из самых популярных браузеров, выпускаемых компанией Opera Software. Одной из отличительных особенностей этого web-обозревателя является интуитивный интерфейс, который очень сильно напоминает настольную версию браузера, а также применение технологии Opera Turbo, при помощи которой серверы Opera сжимают страницы до 70%, значительно уменьшая время и стоимость просмотра.

Основные возможности браузера:

  • Увеличенная скорость загрузки страниц;
  • Поддержка технологии Opera Turbo, способную сжимать содержимое веб-страниц при их передаче на мобильное устройство;
  • Возможность просмотра страниц целиком;
  • Экспресс-панель быстрого доступа к любимым веб-сайтам;
  • Просмотр во вкладках;
  • История просмотренных сайтов и гибкая система закладок.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Сжатие видео для экономии трафика.
  • Функция «Рекомендации» подскажет интересные ресурсы прямо на стартовой странице.
Что нового в Opera 41.1.2246.111645 для Android?
  • Журнал изменений.
  • Возможность выбора местоположения загрузки.
  • Переключатель режима «Планшет» в настройках.
  • Кнопки «Вперед» и «Назад» в режиме «Планшет».
  • Повышение стабильности и небольшие изменения в визуальном оформлении.
Скриншоты Opera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)52 / 365 808
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Opera

Максим про Opera 37.0.2192.105088 для Android [22-07-2016]

работает очень очень медленно загрузить страницы почти невозможно
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Таксист про Opera 36.2.2126.102826 для Android [07-06-2016]

В загрузках многих версий Опер нет перезапуска закачки файла. :( на паузе долго не держится, после нескольких часов простоя - невозобновиш! "Порожняк"
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Nikanor про Opera 36.2.2126.102826 для Android [28-05-2016]

Недороботаная прога.
Браузер "Белка" лучше. В топку Оперу.
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Александр про Opera 30.0.1856.92967 для Android [12-06-2015]

Будьте осторожны - после того как установил Оперу на свой Андроид - через несколько дней полезла реклама - посреди игр, посреди других дел - в самом центре экрана вылезает то окно с предложениями авиабилетов, то какой-то мебели, то ещё чего. Удалил Оперу - реклама не вылезает. Внимание - будьте осторожны - у меня подозрения что даже официальные версии Оперы Android даже скачанные с официального сайта - спамят рекламой! Видеть это такая новая "фишка" бесплатных программ.
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Алекс про Opera 29.0.1809.92697 для Android [01-06-2015]

Класс браузер.Класс. ютуб. А firefox. Где свой ютуб? В анналах как и блокир.рекламы?Половина пользователей неивствувует.
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