Opera - бесплатная версия одного из самых популярных браузеров, выпускаемых компанией Opera Software. Одной из отличительных особенностей этого web-обозревателя является интуитивный интерфейс, который очень сильно напоминает настольную версию браузера, а также применение технологии Opera Turbo, при помощи которой серверы Opera сжимают страницы до 70%, значительно уменьшая время и стоимость просмотра.
Основные возможности браузера:
- Увеличенная скорость загрузки страниц;
- Поддержка технологии Opera Turbo, способную сжимать содержимое веб-страниц при их передаче на мобильное устройство;
- Возможность просмотра страниц целиком;
- Экспресс-панель быстрого доступа к любимым веб-сайтам;
- Просмотр во вкладках;
- История просмотренных сайтов и гибкая система закладок.
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Сжатие видео для экономии трафика.
- Функция «Рекомендации» подскажет интересные ресурсы прямо на стартовой странице.