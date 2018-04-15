FrostWire для Windows

FrostWire 6.6.5

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Описание FrostWire 6.6.5Описание   Скачать FrostWire 6.6.5СКАЧАТЬ (23,32 Мб) Скриншоты FrostWire 6.6.5Скриншоты (6)   Статистика FrostWire 6.6.5Статистика   Отзывы о FrostWire 6.6.5Отзывы (2)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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FrostWire - довольно шустрый торрент клиент, который позволяет пользователям обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для чего необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках программы. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.

Интегрированный MP3 плеер позволяет сразу же прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Android коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.

Скриншоты FrostWire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 105
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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Отзывы о программе FrostWire

Злобный писькоО про FrostWire 5.5.3 [10-02-2013]

Херня! Глубоко разочарована. Не качайте,послушайте старую сморщенную письку
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Астроном про FrostWire 4.21.7 [20-05-2011]

Русский через слово, настройки путанные и убогие, не впечатлило...
Потомок LimeWare с удалённой рекламой.
Торренты им качать - себя ненавидеть...
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