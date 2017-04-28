Google Chrome - популярный браузер от компании Google наконец добрался до одной из самых распространенных на сегодняшний день мобильных платформ, предоставляя пользователям смартфонов и планшетов на базе Android более быструю, комфортную и безопасную работу в сети Интернет.

Из основных возможностей обозревателя можно выделить наличие поддержки всех современных веб-стандартов (HTML5 и др.), возможность управления жестами, автоматическое зуммирование просматриваемых страниц (помогает не промахнуться по нужной ссылке), а также синхронизации пользовательских настроек и закладок между различными устройствами. Следует отметить отсутствие поддержки Flash.