Foobar 2000 - мощный медиаплеер, созданный одним из разработчиков WinAmp.
Основные возможности программы:
Поддержка форматов WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, поддержка через официальные плагины (в normal и special версиях) форматов MPEG-4 AAC, FLAC, OggFLAC, Monkey's Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX, SPC, MOD.
Распаковка налету архивов RAR и ZIP.
Низкие требования к системные ресурсам и эффективная работа с большими плейлистами.
Поддержка нескольких плейлистов одновременно.
Высокое качество звука обеспечивается благодаря качественным аудиодекодерам и обработке звука с разрядностью 64бита на всех стадиях, в отличие от обычных 16 бит в других плеерах. Это гарантирует качество сигнала даже после обработки многими DSP плагинами (10-полосный эквалайзер, лимитер и пр.).
Поддержка технологии ReplayGain, которая заставляет звучать в этом плеере файлы разного уровня громкости на одном уровне, при этом, что самое важное, не модифицируется сам аудиопоток (в отличие от mp3gain и других подобных, когда происходит определенное ухудшение аудиопотока), а только добавляются определенные тэги.
Расширенная система обработки файлов и тэгов — встроенный masstager, renamer, полная информация о файле.
Умеет копировать аудиопоток с AudioCD и сжимать его на лету во многие форматы, а также проставлять тэги из freedb.org, причем не только к дискам, но и уже к сжатым файлам. А также при установленной программе Nero умеет записивать AudioCD.
База данных аудиофайлов, и плагины для работы с ней — Album List, dbSearch и другие.
Полная поддержка Unicode под NT-системами.
Поддержка плагинов от сторонних производителей.
Поддержка тэгов ID3v1, ID3v2 (в специальной версии), APE2.
Технология ABX-testing (в special версии) — метод слепого тестирования — позволяет достоверное оценить качество звучания различных форматов.
Возможность настраивать внешний вид плейлиста по своему вкусу с помощью простых скриптов и функций.
Поддержка технологии FreeForm (UI), которая реализуется через плагины и полностью меняют интерфейс.
Думаю стоит сравнить Фубар и Bizzon 3.1,я думаю разница в звучании очевидна,и она не в пользу Фубара,это моё мнение. | 2 | Ответить
Дмитрий про Foobar2000 1.3.9 [19-02-2016]
Конечно здесь русифицировать особо нечего,но я в инете нашёл русифицированную ту же версию,не напрягаясь,а вам не судьба выложить нормальную прогу? | 10 | Ответить
лена про Foobar2000 1.3.9 [18-01-2016]
понравился...а цветовую гамму плеера можно как то менять? 1 | | Ответить
AnZu про Foobar2000 1.3.9 [28-12-2015]
Foobar лучшая медиа программа на данный момент.А кто говорит что звук не тот,ребят может уши надо промыть а потом уже и слушать через эту программу.Поверьте эту лучшая на данный момент медиа программа.Я уже всё протестил. 3 | | Ответить
oleg про Foobar2000 1.3.8 [17-10-2015]
вот клоуны почитаешь кто чё х...й пойми | | Ответить
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