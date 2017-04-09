KMPlayer 4.1.5.8

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного воспроизведения фильтры и кодеки. Кроме этого присутствует поддержка субтитров

GOM Player 2.3.14.5270

GOM Player - мощный мультимедиа плеер с поддержкой всех современных видео и аудио форматов. Позволяет проигрывать видео с мобильных устройств и цифровых камер, интернет-контент прямо из Сети, а также поврежденные файлы. Не зависит от внешних декодеров

PotPlayer 1.7.1150

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения, наличие всех необходимых кодеков, а также поддержку современных аудио и форматов