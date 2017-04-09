Foobar2000 для Windows

Foobar2000 1.3.15

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Описание Foobar2000 1.3.15Описание   Скачать Foobar2000 1.3.15СКАЧАТЬ (3,78 Мб) Скриншоты Foobar2000 1.3.15Скриншоты (4)   Статистика Foobar2000 1.3.15Статистика   Отзывы о Foobar2000 1.3.15Отзывы (205)  
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4.70 из 5, всего оценок - 510
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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Foobar 2000 - мощный медиаплеер, созданный одним из разработчиков WinAmp.

Основные возможности программы:

  • Поддержка форматов WAV, AIFF, VOC, AU, SND, Ogg Vorbis, MPC, MP2, MP3, поддержка через официальные плагины (в normal и special версиях) форматов MPEG-4 AAC, FLAC, OggFLAC, Monkey's Audio, WavPack, Speex, CDDA, TFMX, SPC, MOD.
  • Распаковка налету архивов RAR и ZIP.
  • Низкие требования к системные ресурсам и эффективная работа с большими плейлистами.
  • Поддержка нескольких плейлистов одновременно.
  • Высокое качество звука обеспечивается благодаря качественным аудиодекодерам и обработке звука с разрядностью 64бита на всех стадиях, в отличие от обычных 16 бит в других плеерах. Это гарантирует качество сигнала даже после обработки многими DSP плагинами (10-полосный эквалайзер, лимитер и пр.).
  • Поддержка технологии ReplayGain, которая заставляет звучать в этом плеере файлы разного уровня громкости на одном уровне, при этом, что самое важное, не модифицируется сам аудиопоток (в отличие от mp3gain и других подобных, когда происходит определенное ухудшение аудиопотока), а только добавляются определенные тэги.
  • Расширенная система обработки файлов и тэгов — встроенный masstager, renamer, полная информация о файле.
  • Умеет копировать аудиопоток с AudioCD и сжимать его на лету во многие форматы, а также проставлять тэги из freedb.org, причем не только к дискам, но и уже к сжатым файлам. А также при установленной программе Nero умеет записивать AudioCD.
  • База данных аудиофайлов, и плагины для работы с ней — Album List, dbSearch и другие.
  • Полная поддержка Unicode под NT-системами.
  • Поддержка плагинов от сторонних производителей.
  • Поддержка тэгов ID3v1, ID3v2 (в специальной версии), APE2.
  • Технология ABX-testing (в special версии) — метод слепого тестирования — позволяет достоверное оценить качество звучания различных форматов.
  • Возможность настраивать внешний вид плейлиста по своему вкусу с помощью простых скриптов и функций.
  • Поддержка технологии FreeForm (UI), которая реализуется через плагины и полностью меняют интерфейс.
Что нового в Foobar2000 1.3.15?
  • Добавлена поддержка декодирования для Nintendo DS Sound Format files (.2SF/.MINI2SF)
Скриншоты Foobar2000:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 208 314
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа Foobar2000 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Foobar2000

Дмитрий про Foobar2000 1.3.9 [19-02-2016]

Думаю стоит сравнить Фубар и Bizzon 3.1,я думаю разница в звучании очевидна,и она не в пользу Фубара,это моё мнение.
| 2 | Ответить

Дмитрий про Foobar2000 1.3.9 [19-02-2016]

Конечно здесь русифицировать особо нечего,но я в инете нашёл русифицированную ту же версию,не напрягаясь,а вам не судьба выложить нормальную прогу?
| 10 | Ответить

лена про Foobar2000 1.3.9 [18-01-2016]

понравился...а цветовую гамму плеера можно как то менять?
1 | | Ответить

AnZu про Foobar2000 1.3.9 [28-12-2015]

Foobar лучшая медиа программа на данный момент.А кто говорит что звук не тот,ребят может уши надо промыть а потом уже и слушать через эту программу.Поверьте эту лучшая на данный момент медиа программа.Я уже всё протестил.
3 | | Ответить

oleg про Foobar2000 1.3.8 [17-10-2015]

вот клоуны почитаешь кто чё х...й пойми
| | Ответить

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