WhatsApp 2.17.350 для Android
Оцените программу! 4.21 из 5, всего оценок - 178
Рейтинг программы - 4.21 из 5
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WhatsApp - очень удобное приложение, которое позволяет пользователям обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями, причем абсолютно не важно на какой платформе работает смартфон вашего собеседника, будь то Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone или Symbian.
Так как для передачи сообщений требуется наличие интернет-соединения, то желательно использовать доступные Wi-Fi сети или 3G/EDGE. Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.
Что нового в WhatsApp 2.17.350 для Android?
Теперь вы можете использовать текстовый статус, который будет исчезать через 24 часа. Нажмите на иконку карандаша на экране Статус, напишите текст и выберите цвет фона или шрифт.
Во время видеозвонка вы можете нажать назад, чтобы продолжать видеозвонок в формате "картинка в картинке" (Android 8.0+).
Скриншоты WhatsApp:
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Отзывы о программе WhatsApp
Татьяна
про WhatsApp 2.16.103 для Android [31-07-2016]
Какие не цензурные выражения вы имеете ввидуввиду.Что за ерундаpp
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Vladimir
про WhatsApp 2.16.103 для Android [21-06-2016]
Прикольно и удобно, когда за компом сидишь.Все работает.
| 1 | Ответить
юля
про WhatsApp 2.12.331 для Android [07-11-2015]
Мне не нравится
| | 6 Ответить
Гаухар
про WhatsApp 2.11.481 для Android [01-01-2015]
Классная
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Сеня
про WhatsApp 2.11.424 для Android [14-11-2014]
*** утомили с обновлениями своими !!!
| 1 | 6 Ответить Читать все отзывы (32) / Добавить отзыв