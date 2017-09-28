WhatsApp - очень удобное приложение, которое позволяет пользователям обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями, причем абсолютно не важно на какой платформе работает смартфон вашего собеседника, будь то Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone или Symbian.

Так как для передачи сообщений требуется наличие интернет-соединения, то желательно использовать доступные Wi-Fi сети или 3G/EDGE. Кроме передачи текстовых и мультимедийных сообщений, этот мессенжер позволяет обмениваться аудио- и видео-роликами, фотографиями, контактами, сообщать о своем местоположении, общаться в групповых чатах и многое другое.