Telegram – бесплатный мессенджер для Android, основным преимуществом которого разработчики заявили абсолютную конфиденциальность пользователя. Кроме использования различных технологий шифрования, присутствует функция автоматического удаления всех следов переписки как с устройства отправителя, так и получателя.

Также поддерживаются групповые конференции (до 5000 человек в чате) и передача файлов большого размера (до 1 Гб), с возможностью хранения данных в облаке и синхронизацией между устройствами. Благодаря распределенной инфраструктуре центров обработки данных, общение и передача данных происходят мгновенно. При плохом качестве связи программа минимизирует потерю информации и работает при нестабильном соединении.