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Telegram для Android

Telegram 3.16.0 для Android

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Описание Telegram 3.16.0 для AndroidОписание   Скачать Telegram 3.16.0 для AndroidСКАЧАТЬ (12,73 Мб) Скриншоты Telegram 3.16.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Telegram 3.16.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Telegram 3.16.0 для AndroidОтзывы (1)  
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4.12 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Telegram – бесплатный мессенджер для Android, основным преимуществом которого разработчики заявили абсолютную конфиденциальность пользователя. Кроме использования различных технологий шифрования, присутствует функция автоматического удаления всех следов переписки как с устройства отправителя, так и получателя.

Также поддерживаются групповые конференции (до 5000 человек в чате) и передача файлов большого размера (до 1 Гб), с возможностью хранения данных в облаке и синхронизацией между устройствами. Благодаря распределенной инфраструктуре центров обработки данных, общение и передача данных происходят мгновенно. При плохом качестве связи программа минимизирует потерю информации и работает при нестабильном соединении. 

Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 34 015
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Telegram

Mattingly про Telegram 3.8.0 для Android [13-04-2016]

Got it! Thanks a lot again for heplnig me out!
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