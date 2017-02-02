Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Основным преимуществом мессенжера является обеспечение полной конфиденциальности данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь применяются механизмы автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.