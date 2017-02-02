Telegram для Windows

Telegram 1.0.6

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Описание Telegram 1.0.6Описание   Скачать Telegram 1.0.6СКАЧАТЬ (15,65 Мб) Скриншоты Telegram 1.0.6Скриншоты (3)   Статистика Telegram 1.0.6Статистика   Отзывы о Telegram 1.0.6Отзывы (2)  
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4.33 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Основным преимуществом мессенжера является обеспечение полной конфиденциальности данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь применяются механизмы автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.

Что нового в Telegram 1.0.6?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 105
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger

Отзывы о программе Telegram

Ivan про Telegram 0.8.4 [29-04-2015]

"Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона" - сомнительная удобность. Эта функция вызвана необходимостью безопасности а не удобства
2 | 1 | Ответить

(ерж про Telegram 0.7.17 [20-02-2015]

Паша Дуров снова рулит.
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