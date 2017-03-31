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AliExpress Shopping App для Android

AliExpress Shopping App 5.2.4 для Android

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Описание AliExpress Shopping App 5.2.4 для AndroidОписание   Скачать AliExpress Shopping App 5.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (27,23 Мб) Скриншоты AliExpress Shopping App 5.2.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AliExpress Shopping App 5.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о AliExpress Shopping App 5.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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AliExpress Shopping App - торговая площадка, на которой миллионы пользователей по всему миру находят желаемые товары. Приложение AliExpress разработано специально для тех, кто любит удобный шоппинг без переплат.

Приложение обладает функциями, которые гарантируют безопасный и удобный шоппинг. Более 100 миллионов товаров: одежду, обувь, аксессуары, автомобильные запчасти, электронику, товары для детей и многое другое.

Возможности AliExpress Shopping App:

  • Выбирать товар по категориям
  • Быстро находить товары с помощью фильтров
  • Просматривать обзоры товаров
  • Составлять списки желаний
  • Делиться информацией о товарах с друзьями через ВК, FB, электронную почту и т. д.
  • Совершать безопасные платежи
  • Следить за посылками
  • Управлять заказами
  • Общаться с продавцами
  • Пользоваться преимуществами Защиты Покупателей
Что нового в AliExpress Shopping App 5.2.4 для Android?
  • Готовьтесь к распродаже "Нам 7 лет".
Скриншоты AliExpress Shopping App:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 403
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе AliExpress Shopping App

Admin

Отзывов о программе AliExpress Shopping App 5.2.4 для Android пока нет, можете добавить...

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