Viber 6.7.0.1312 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами Smart Vibrator 3.7.0 для Android Smart Vibrator - при помощи этой программы вы сможете настроить отдельный тип вибрации для каждого абоненента или группы абонентов. При этом можно установить разные виды вибрации не только для входящих звноков, но и для сообщений EasyCallForwarding 1.3.2 для Android EasyCallForwarding - удобная программа, позволяющая легко настроить переадресацию входящих вызовов. Виджет на домашнем экране дает возможность быстро включать и выключать эту функцию

Skype 7.39.0.194 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны 2G-3G OnOff 2.2.1 для Android 2G-3G OnOff - виджет для Android, представляющий собой закладку для быстрого доступа к системным настройкам, отвечающим за переключение между режимами связи 2G и 3G Операторы России 1.7.6 для Android Операторы России — полезная программа для Android-смартфонов, которая позволяет легко и быстро определить оператора мобильной связи и регион по номеру телефона