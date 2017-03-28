Skype Lite для Android

Skype Lite 1.4.0.27613 для Android

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Описание Skype Lite 1.4.0.27613 для AndroidОписание   Скачать Skype Lite 1.4.0.27613 для AndroidСКАЧАТЬ (14,54 Мб) Скриншоты Skype Lite 1.4.0.27613 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Skype Lite 1.4.0.27613 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype Lite 1.4.0.27613 для AndroidОтзывы (0)  
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Skype Lite - облегченная версия популярного мессенджера для ежедневного общения с семьей, друзьями и коллегами. Идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений и поможет сэкономить вам деньги и трафик. Объединяет все необходимые средства коммуникации и использует мало сетевых ресурсов.

Предлагает возможность обмениваться сообщениями и звонками как через Skype, так и через обычную сотовую сеть, а также имеет общий журнал звонков и сообщений.

Возможности приложения:

  • Поддержка SMS
  • Поддержка контактов телефона
  • Отслеживание использования данных
  • Сокращение потребления данных путем выбора экономичного режима при совершении звонков Skype
  • Информация об объеме использованных данных в приложении в любое время
  • Голосовые вызовы и видео звонки
  • Обмен фотографиями, смайликами и файлами
  • Поддержка Skype ботов
Скриншоты Skype Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Skype Lite

Admin

Отзывов о программе Skype Lite 1.4.0.27613 для Android пока нет, можете добавить...

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