Приложение поможет узнать какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, определит на каком GPU она базируется (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX и прочую полезную информацию). Помимо этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти (тип, объем, разрядность шины).

GPU-Z - удобная программа, при помощи которой вы получите максимум всевозможной информации о видеокарте и ее графическом процессоре. Поддерживает работу с картами NVIDIA и ATI.

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об