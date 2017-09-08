GPU-Z - удобная программа, при помощи которой вы получите максимум всевозможной информации о видеокарте и ее графическом процессоре. Поддерживает работу с картами NVIDIA и ATI.
Приложение поможет узнать какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, определит на каком GPU она базируется (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX и прочую полезную информацию). Помимо этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти (тип, объем, разрядность шины).
CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет
Отзывы о программе GPU-Z
DeVioL про GPU-Z 1.20.0 [29-04-2017]
любая видео карта не должна превышать 105с, если карта 2010 и выше то рабочая температура зависит от комнатной от загрезнения радиатора карты по этому не ленитесь чисте раз в месяц, а так у меня GTX650 1GB 128bit GDDR5 в играх при нагрузке не вуше 80с работала, но не стоит карте давать греться 90 и выше. | | Ответить
Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]
Осторожнее с рускими версиями. В сети бродит версия 086 рус с трояном | 4 | Ответить
Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]
Бог
Никак, в характерисиках у них нет макс температуры.
поэтому амд и радеоны отстой. | | Ответить
Андрей про GPU-Z 0.8.5 [25-10-2015]
меня интересует вот такой вопрос ; у меня видеопамять выделяемая из оперативной - дак вот повысит ли ваша программа производительность моей памяти и увеличит ли качество и работу ? (если да то каким образом ?) 7 | 19 | Ответить
Михаил в ответ Андрей про GPU-Z 0.8.9 [13-07-2016]
Эта программа не повышает производительность, а показывает все характеристики видеокарты, или видеоядра (если нет видеокарты) 4 | | Ответить
Бог про GPU-Z 0.8.1 [08-02-2015]
Всё работает,всё отлично!)
Только один вопрос,какая температура оптимальная для AMD 1024 Mb? 3 | 17 | Ответить
L33RoY в ответ Бог про GPU-Z 1.9.0 [18-07-2016]
Запусти приложение, посмотри какая на данный момент температура, далее не выключая программу поиграй в какие нибудь игры (или каким нибудь образом нагрузи видеокарту), далее после проведённых действий нажми на температуру(в приложение) и посмотри сколько было минимум (это на тот момент когда ты не нагружал видеокарту) и ещё раз нажми(будет написано max.) и поймёшь в каких пределах оптимальная температура. 3 | | Ответить