GPU-Z для Windows

GPU-Z 2.4.0

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Описание GPU-Z 2.4.0Описание   Скачать GPU-Z 2.4.0СКАЧАТЬ (4,45 Мб) Скриншоты GPU-Z 2.4.0Скриншоты (3)   Статистика GPU-Z 2.4.0Статистика   Отзывы о GPU-Z 2.4.0Отзывы (27)  
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4.58 из 5, всего оценок - 127
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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GPU-Z - удобная программа, при помощи которой вы получите максимум всевозможной информации о видеокарте и ее графическом процессоре. Поддерживает работу с картами NVIDIA и ATI.

Приложение поможет узнать какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, определит на каком GPU она базируется (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX и прочую полезную информацию). Помимо этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти (тип, объем, разрядность шины).

Что нового в GPU-Z 2.4.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GPU-Z:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)244 / 419 896
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа GPU-Z отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе GPU-Z

DeVioL про GPU-Z 1.20.0 [29-04-2017]

любая видео карта не должна превышать 105с, если карта 2010 и выше то рабочая температура зависит от комнатной от загрезнения радиатора карты по этому не ленитесь чисте раз в месяц, а так у меня GTX650 1GB 128bit GDDR5 в играх при нагрузке не вуше 80с работала, но не стоит карте давать греться 90 и выше.
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Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]

Осторожнее с рускими версиями. В сети бродит версия 086 рус с трояном
| 4 | Ответить

Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]

Бог
Никак, в характерисиках у них нет макс температуры.
поэтому амд и радеоны отстой.
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Андрей про GPU-Z 0.8.5 [25-10-2015]

меня интересует вот такой вопрос ; у меня видеопамять выделяемая из оперативной - дак вот повысит ли ваша программа производительность моей памяти и увеличит ли качество и работу ? (если да то каким образом ?)
7 | 19 | Ответить

Михаил в ответ Андрей про GPU-Z 0.8.9 [13-07-2016]

Эта программа не повышает производительность, а показывает все характеристики видеокарты, или видеоядра (если нет видеокарты)
4 | | Ответить

Бог про GPU-Z 0.8.1 [08-02-2015]

Всё работает,всё отлично!)
Только один вопрос,какая температура оптимальная для AMD 1024 Mb?
3 | 17 | Ответить

L33RoY в ответ Бог про GPU-Z 1.9.0 [18-07-2016]

Запусти приложение, посмотри какая на данный момент температура, далее не выключая программу поиграй в какие нибудь игры (или каким нибудь образом нагрузи видеокарту), далее после проведённых действий нажми на температуру(в приложение) и посмотри сколько было минимум (это на тот момент когда ты не нагружал видеокарту) и ещё раз нажми(будет написано max.) и поймёшь в каких пределах оптимальная температура.
3 | | Ответить

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