Google Chrome( Гугл Хром ) – браузер от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете. Он использует компоненты WebKit и Mozilla и предоставляет большую стабильность, скорость и безопасность, чем другие существующие на сегодня браузеры. При этом Google Chrome обладает простым и эффективным интерфейсом пользователя.
Из особенностей браузера разработчики особо выделяют изолированные вкладки, которые предотвращают сбой программы (при одной зависшей вкладке остальные остаются рабочими), а также более надежную защиту от опасных сайтов.
ВИКТОР про Google Chrome 54.0.2840.59 [27-10-2016]
Что за люди СКА рукожопые.Отличный браузер.ЛЕТ 7-МЬ УЖЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.Могу смело заявить.2-самых основных его плюса это СТАБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ ну и многое другое.Проблем с Google Chrom вообще не было.Честно скажу, понятия не имею о каких глюках речь идёт.Были незначительные косяки, пропадал пару раз голосовой поиск.Кто то вообще пишет медленный(не смешите)
Прежде чем писать бред,сначала наведите порядок в системе,удалите вирусы и.т.д. Не в браузере проблема ,а в самих вас.Естественно,если Винда кривая(или руки),то глюки обеспечены. 10 | 5 | Ответить
bob123456 в ответ ВИКТОР про Google Chrome 54.0.2840.99 [15-11-2016]
Нет глюков? У меня в последних версиях мышь беспроводная стала зависать, особенно при выборе опции "Настройки"! А другая беспроводная мышь при выборе опции "Настройки" начинала жутко тормозить! Писал в отзывы неоднократно! Причём эта лажа перекочёвывает из хромоподобного браузера в хромоподобный браузер! В Опере, Яндекс Браузере такая же фигня!
Скажите на милость, зачем куча хромоподобных, если глюки у всех одни. И все эти глюки идут от Хромиума! Это факт! Проверял даже на свеже установленной (девственной) Виндоус 10!
Из-за этого Хрома я, получается, нормальную работающую мышь разобрал и конденсаторы перепаивал! Решил установить Файрфокс и никаких зависаний в Файрфоксе не было!
P.S. Всё, моё терпение кончилось! Перехожу на Файрфокс! Он, по крайней мере, на своём собственном движке! И не копирует глюки других! 9 | | Ответить
Гость про Google Chrome 52.0.2743.116 [02-09-2016]
Интерфейс в Google Chrome 53 полностью перерисовали:
Стал похож на более простой дизайн без заливок, с большим контрастом. Для пользователей XP (если дизайн понравился) был хинт со сменой kernel32.dll, но корректно он отработает или нет — не ясно. Можно заменить kernel32.dll в XP на версию от 7-ки и тогда может появиться возможность установки последнего хрома.
HTML5 как понимает, так и понимает. 487-521 / 555 элементов. Оперативной памятью жертвовать не нужно — из 2 ГБ съедает 271 МБ памяти при 2 открытых вкладках (3 плагина, включая Adobe Flash Player и без расширений), как и было раньше. Но дизайн стал лучше, чем был — в глаза белым не бьёт (касательно режима инкогнито, в целом — плоский стиль с белым, но уже более приглушённым цветом. Насчёт HTML-поддержки 53-ей версии:
Chrome действительно лезет куда не стоит, но мозилла ещё более тормозная, особенно это ощутимо на 128 - 256 МБ ОЗУ. Чтобы Chrome никуда не лазил, достаточно загрузить портативную версию или порезать ненужное на исследованных в полной версии (пути к каталогам, которые посещает Chrome можно найти — они не закрыты). Ещё отключение фоновой работы сервисов браузера в дополнительных настройках может ускорить работу винчестера, по умолчанию, подключена. Тормоза происходят из-за полной поддержки HTML5 — если в общепризнанных "лёгких" версиях обрабатывалось всего 150. 300/555 HTML-элементов, в «тяжёлых тормознутых» — 430. 525/555 HTML-элементов. Суть в том, что добавляются встроенные поддержки медиаконтента новейших форматов, Java и CSS-классы элементов, внутренних песочниц, которые входят в браузер. Всё это богатство может тормозить на аппаратуре с менее, чем 512 МБ ОЗУ и процессором менее 575 МГц, особенно, если это эмулируется на виртуальной машине или на компьютере с накрывающимся винчестером (жёстким диском), матплатой или процессором. 6 | | Ответить
ЗАО "Google" про Google Chrome 52.0.2743.116 [27-08-2016]
Поздравляем! Главный приз – чистящее средство для туалетов «Chrome» – получил Николай Землинский, известный спамер почтовых ящиков. 1 | | Ответить
Иван про Google Chrome 52.0.2743.116 [18-08-2016]
даже не захотел установиться! удаляйте этот шлак! старый гугл закиньте!!! 3 | 14 | Ответить
Пользователь программы Go про Google Chrome 52.0.2743.116 [15-08-2016]