Google Chrome ( Гугл Хром ) – браузер от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете. Он использует компоненты WebKit и Mozilla и предоставляет большую стабильность, скорость и безопасность, чем другие существующие на сегодня браузеры. При этом Google Chrome обладает простым и эффективным интерфейсом пользователя.

Отзывы о программе Google Chrome ВИКТОР Что за люди СКА рукожопые.Отличный браузер.ЛЕТ 7-МЬ УЖЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.Могу смело заявить.2-самых основных его плюса это СТАБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ ну и многое другое.Проблем с Google Chrom вообще не было.Честно скажу, понятия не имею о каких глюках речь идёт.Были незначительные косяки, пропадал пару раз голосовой поиск.Кто то вообще пишет медленный(не смешите)

Прежде чем писать бред,сначала наведите порядок в системе,удалите вирусы и.т.д. Не в браузере проблема ,а в самих вас.Естественно,если Винда кривая(или руки),то глюки обеспечены.

10 | 5 | Ответить bob123456 ВИКТОР Нет глюков? У меня в последних версиях мышь беспроводная стала зависать, особенно при выборе опции "Настройки"! А другая беспроводная мышь при выборе опции "Настройки" начинала жутко тормозить! Писал в отзывы неоднократно! Причём эта лажа перекочёвывает из хромоподобного браузера в хромоподобный браузер! В Опере, Яндекс Браузере такая же фигня!



Скажите на милость, зачем куча хромоподобных, если глюки у всех одни. И все эти глюки идут от Хромиума! Это факт! Проверял даже на свеже установленной (девственной) Виндоус 10!



Из-за этого Хрома я, получается, нормальную работающую мышь разобрал и конденсаторы перепаивал! Решил установить Файрфокс и никаких зависаний в Файрфоксе не было!



P.S. Всё, моё терпение кончилось! Перехожу на Файрфокс! Он, по крайней мере, на своём собственном движке! И не копирует глюки других!

9 | | Ответить Гость Интерфейс в Google Chrome 53 полностью перерисовали:



http://radikal.ru/big/d77573a4a4574fd4b7ea1994edafa0b5



Стал похож на более простой дизайн без заливок, с большим контрастом. Для пользователей XP (если дизайн понравился) был хинт со сменой kernel32.dll, но корректно он отработает или нет — не ясно. Можно заменить kernel32.dll в XP на версию от 7-ки и тогда может появиться возможность установки последнего хрома.



HTML5 как понимает, так и понимает. 487-521 / 555 элементов. Оперативной памятью жертвовать не нужно — из 2 ГБ съедает 271 МБ памяти при 2 открытых вкладках (3 плагина, включая Adobe Flash Player и без расширений), как и было раньше. Но дизайн стал лучше, чем был — в глаза белым не бьёт (касательно режима инкогнито, в целом — плоский стиль с белым, но уже более приглушённым цветом. Насчёт HTML-поддержки 53-ей версии:



http://radikal.ru/big/bd9212a1223b4f18b9579284019af497



Chrome действительно лезет куда не стоит, но мозилла ещё более тормозная, особенно это ощутимо на 128 - 256 МБ ОЗУ. Чтобы Chrome никуда не лазил, достаточно загрузить портативную версию или порезать ненужное на исследованных в полной версии (пути к каталогам, которые посещает Chrome можно найти — они не закрыты). Ещё отключение фоновой работы сервисов браузера в дополнительных настройках может ускорить работу винчестера, по умолчанию, подключена. Тормоза происходят из-за полной поддержки HTML5 — если в общепризнанных "лёгких" версиях обрабатывалось всего 150. 300/555 HTML-элементов, в «тяжёлых тормознутых» — 430. 525/555 HTML-элементов. Суть в том, что добавляются встроенные поддержки медиаконтента новейших форматов, Java и CSS-классы элементов, внутренних песочниц, которые входят в браузер. Всё это богатство может тормозить на аппаратуре с менее, чем 512 МБ ОЗУ и процессором менее 575 МГц, особенно, если это эмулируется на виртуальной машине или на компьютере с накрывающимся винчестером (жёстким диском), матплатой или процессором.

6 | | Ответить ЗАО "Google" Поздравляем! Главный приз – чистящее средство для туалетов «Chrome» – получил Николай Землинский, известный спамер почтовых ящиков.

1 | | Ответить Иван даже не захотел установиться! удаляйте этот шлак! старый гугл закиньте!!!

3 | 14 | Ответить Пользователь программы Go ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, качайте все!

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