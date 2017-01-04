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Google Chrome для Windows

Google Chrome 55.0.2883.87

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Описание Google Chrome 55.0.2883.87Описание   Скачать Google Chrome 55.0.2883.87СКАЧАТЬ (44,32 Мб) Скриншоты Google Chrome 55.0.2883.87Скриншоты (7)   Статистика Google Chrome 55.0.2883.87Статистика   Отзывы о Google Chrome 55.0.2883.87Отзывы (1123)  
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4.69 из 5, всего оценок - 3573
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Google Chrome ( Гугл Хром ) – браузер от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете. Он использует компоненты WebKit и Mozilla и предоставляет большую стабильность, скорость и безопасность, чем другие существующие на сегодня браузеры. При этом Google Chrome обладает простым и эффективным интерфейсом пользователя.

Из особенностей браузера разработчики особо выделяют изолированные вкладки, которые предотвращают сбой программы (при одной зависшей вкладке остальные остаются рабочими), а также более надежную защиту от опасных сайтов.

Что нового в Google Chrome 55.0.2883.87?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Google Chrome:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)66 / 1 615 295
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Google Chrome отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Google Chrome

ВИКТОР про Google Chrome 54.0.2840.59 [27-10-2016]

Что за люди СКА рукожопые.Отличный браузер.ЛЕТ 7-МЬ УЖЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.Могу смело заявить.2-самых основных его плюса это СТАБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ ну и многое другое.Проблем с Google Chrom вообще не было.Честно скажу, понятия не имею о каких глюках речь идёт.Были незначительные косяки, пропадал пару раз голосовой поиск.Кто то вообще пишет медленный(не смешите)
Прежде чем писать бред,сначала наведите порядок в системе,удалите вирусы и.т.д. Не в браузере проблема ,а в самих вас.Естественно,если Винда кривая(или руки),то глюки обеспечены.
10 | 5 | Ответить

bob123456 в ответ ВИКТОР про Google Chrome 54.0.2840.99 [15-11-2016]

Нет глюков? У меня в последних версиях мышь беспроводная стала зависать, особенно при выборе опции "Настройки"! А другая беспроводная мышь при выборе опции "Настройки" начинала жутко тормозить! Писал в отзывы неоднократно! Причём эта лажа перекочёвывает из хромоподобного браузера в хромоподобный браузер! В Опере, Яндекс Браузере такая же фигня!

Скажите на милость, зачем куча хромоподобных, если глюки у всех одни. И все эти глюки идут от Хромиума! Это факт! Проверял даже на свеже установленной (девственной) Виндоус 10!

Из-за этого Хрома я, получается, нормальную работающую мышь разобрал и конденсаторы перепаивал! Решил установить Файрфокс и никаких зависаний в Файрфоксе не было!

P.S. Всё, моё терпение кончилось! Перехожу на Файрфокс! Он, по крайней мере, на своём собственном движке! И не копирует глюки других!
9 | | Ответить

Гость про Google Chrome 52.0.2743.116 [02-09-2016]

Интерфейс в Google Chrome 53 полностью перерисовали:

http://radikal.ru/big/d77573a4a4574fd4b7ea1994edafa0b5

Стал похож на более простой дизайн без заливок, с большим контрастом. Для пользователей XP (если дизайн понравился) был хинт со сменой kernel32.dll, но корректно он отработает или нет — не ясно. Можно заменить kernel32.dll в XP на версию от 7-ки и тогда может появиться возможность установки последнего хрома.

HTML5 как понимает, так и понимает. 487-521 / 555 элементов. Оперативной памятью жертвовать не нужно — из 2 ГБ съедает 271 МБ памяти при 2 открытых вкладках (3 плагина, включая Adobe Flash Player и без расширений), как и было раньше. Но дизайн стал лучше, чем был — в глаза белым не бьёт (касательно режима инкогнито, в целом — плоский стиль с белым, но уже более приглушённым цветом. Насчёт HTML-поддержки 53-ей версии:

http://radikal.ru/big/bd9212a1223b4f18b9579284019af497

Chrome действительно лезет куда не стоит, но мозилла ещё более тормозная, особенно это ощутимо на 128 - 256 МБ ОЗУ. Чтобы Chrome никуда не лазил, достаточно загрузить портативную версию или порезать ненужное на исследованных в полной версии (пути к каталогам, которые посещает Chrome можно найти — они не закрыты). Ещё отключение фоновой работы сервисов браузера в дополнительных настройках может ускорить работу винчестера, по умолчанию, подключена. Тормоза происходят из-за полной поддержки HTML5 — если в общепризнанных "лёгких" версиях обрабатывалось всего 150. 300/555 HTML-элементов, в «тяжёлых тормознутых» — 430. 525/555 HTML-элементов. Суть в том, что добавляются встроенные поддержки медиаконтента новейших форматов, Java и CSS-классы элементов, внутренних песочниц, которые входят в браузер. Всё это богатство может тормозить на аппаратуре с менее, чем 512 МБ ОЗУ и процессором менее 575 МГц, особенно, если это эмулируется на виртуальной машине или на компьютере с накрывающимся винчестером (жёстким диском), матплатой или процессором.
6 | | Ответить

ЗАО "Google" про Google Chrome 52.0.2743.116 [27-08-2016]

Поздравляем! Главный приз – чистящее средство для туалетов «Chrome» – получил Николай Землинский, известный спамер почтовых ящиков.
1 | | Ответить

Иван про Google Chrome 52.0.2743.116 [18-08-2016]

даже не захотел установиться! удаляйте этот шлак! старый гугл закиньте!!!
3 | 14 | Ответить

Пользователь программы Go про Google Chrome 52.0.2743.116 [15-08-2016]

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, качайте все!
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