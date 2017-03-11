Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome. Все, что вам нужно сделать, это распаковать и запустить программу. Все настройки сохраняются в папку "Chrome", настройки пользователя сохраняются в папку "Profile". Google Chrome – новый браузер с открытым исходным кодом от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете.

Отзывы о программе Google Chrome Portable Nn Почему Веб инсталятор?! Дайте САМ архив!

5 | 3 | Ответить Костя Папка установки: C:\Users\admin\Downloads\GoogleChromePortable

Установка Google Chrome Portable...

Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp

saB858.tmp\Downloaded

Загрузка Google Chrome (Stable)...

Установка Google Chrome Portable...

Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp

saB858.tmp\Downloaded

Загрузка Google Chrome (Stable)...

Установка Google Chrome Portable...

Программе установки не удалось загрузить Google Chrome (Stable). Установка портативного приложения будет неполной без него. (ОШИБКА: File Not Found (404))

Вот такой глюк либо уже нельзя скачать его

8 | 1 | Ответить 666 конкретно этот кусок говна конкретно под ХР не работает

13 | 2 | Ответить will 666 здохла ваша хрюша давно потому и не работает, и не только хром))))

3 | 8 | Ответить (ерж Периодически проверяю работу (раз в три месяца) данного браузера, текущая версия по-прежнему работает с глюками - частые "подвисания" браузера при открытии большого числа вкладок и просто при серфинге. Всё никак не доведут его до ума - вечные ошибки, потом их исправление и появление новых, и так по кругу.

1 | | Ответить PROvilion Такой вопросик.... При смене IP другой страны с помощью расширений таких как zenmate,browsec,hola и.т.д. определяется ли реальный IP по WebRTC??? Проверить можно здесь http://whoer.net/

7 | 3 | Ответить Читать все отзывы (71) / Добавить отзыв