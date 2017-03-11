Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome. Все, что вам нужно сделать, это распаковать и запустить программу. Все настройки сохраняются в папку "Chrome", настройки пользователя сохраняются в папку "Profile".
Google Chrome – новый браузер с открытым исходным кодом от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете.
Костя про Google Chrome Portable 49.0.2623.87 [08-04-2016]
Папка установки: C:\Users\admin\Downloads\GoogleChromePortable
Установка Google Chrome Portable...
Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsaB858.tmp\Downloaded
Загрузка Google Chrome (Stable)...
Установка Google Chrome Portable...
Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsaB858.tmp\Downloaded
Загрузка Google Chrome (Stable)...
Установка Google Chrome Portable...
Программе установки не удалось загрузить Google Chrome (Stable). Установка портативного приложения будет неполной без него. (ОШИБКА: File Not Found (404))
Вот такой глюк либо уже нельзя скачать его 8 | 1 | Ответить
666 про Google Chrome Portable 49.0.2623.87 [24-03-2016]
конкретно этот кусок говна конкретно под ХР не работает 13 | 2 | Ответить
will в ответ 666 про Google Chrome Portable 50.0.2661.102 [17-05-2016]
здохла ваша хрюша давно потому и не работает, и не только хром)))) 3 | 8 | Ответить
(ерж про Google Chrome Portable 47.0.2526.106 [22-12-2015]
Периодически проверяю работу (раз в три месяца) данного браузера, текущая версия по-прежнему работает с глюками - частые "подвисания" браузера при открытии большого числа вкладок и просто при серфинге. Всё никак не доведут его до ума - вечные ошибки, потом их исправление и появление новых, и так по кругу. 1 | | Ответить
PROvilion про Google Chrome Portable 46.0.2490.86 [02-12-2015]
Такой вопросик.... При смене IP другой страны с помощью расширений таких как zenmate,browsec,hola и.т.д. определяется ли реальный IP по WebRTC??? Проверить можно здесь http://whoer.net/ 7 | 3 | Ответить