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Google Chrome Portable для Windows

Google Chrome Portable 57.0.2987.98

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Описание Google Chrome Portable 57.0.2987.98Описание   Скачать Google Chrome Portable 57.0.2987.98СКАЧАТЬ (1,53 Мб) Скриншоты Google Chrome Portable 57.0.2987.98Скриншоты (4)   Статистика Google Chrome Portable 57.0.2987.98Статистика   Отзывы о Google Chrome Portable 57.0.2987.98Отзывы (71)  
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4.27 из 5, всего оценок - 166
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome. Все, что вам нужно сделать, это распаковать и запустить программу. Все настройки сохраняются в папку "Chrome", настройки пользователя сохраняются в папку "Profile".

Google Chrome – новый браузер с открытым исходным кодом от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете.

Что нового в Google Chrome Portable 57.0.2987.98?
  • Cтраница chrome:plugins, с помощью которой можно было управлять плагинами, окончательно ушла в историю.
  • Для просмотра защищенного контента и управления плагином Flash Player добалена специальная опция в настройки.
  • Исправлено 36 уязвимостей и добавлено ряд фич, которые будут интересны веб-разработчикам.
Скриншоты Google Chrome Portable:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)26 / 211 693
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Google Chrome Portable

Nn про Google Chrome Portable 50.0.2661.102 [20-06-2016]

Почему Веб инсталятор?! Дайте САМ архив!
5 | 3 | Ответить

Костя про Google Chrome Portable 49.0.2623.87 [08-04-2016]

Папка установки: C:\Users\admin\Downloads\GoogleChromePortable
Установка Google Chrome Portable...
Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsaB858.tmp\Downloaded
Загрузка Google Chrome (Stable)...
Установка Google Chrome Portable...
Создание папки: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsaB858.tmp\Downloaded
Загрузка Google Chrome (Stable)...
Установка Google Chrome Portable...
Программе установки не удалось загрузить Google Chrome (Stable). Установка портативного приложения будет неполной без него. (ОШИБКА: File Not Found (404))
Вот такой глюк либо уже нельзя скачать его
8 | 1 | Ответить

666 про Google Chrome Portable 49.0.2623.87 [24-03-2016]

конкретно этот кусок говна конкретно под ХР не работает
13 | 2 | Ответить

will в ответ 666 про Google Chrome Portable 50.0.2661.102 [17-05-2016]

здохла ваша хрюша давно потому и не работает, и не только хром))))
3 | 8 | Ответить

(ерж про Google Chrome Portable 47.0.2526.106 [22-12-2015]

Периодически проверяю работу (раз в три месяца) данного браузера, текущая версия по-прежнему работает с глюками - частые "подвисания" браузера при открытии большого числа вкладок и просто при серфинге. Всё никак не доведут его до ума - вечные ошибки, потом их исправление и появление новых, и так по кругу.
1 | | Ответить

PROvilion про Google Chrome Portable 46.0.2490.86 [02-12-2015]

Такой вопросик.... При смене IP другой страны с помощью расширений таких как zenmate,browsec,hola и.т.д. определяется ли реальный IP по WebRTC??? Проверить можно здесь http://whoer.net/
7 | 3 | Ответить

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