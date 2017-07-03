KMPlayer для Windows

KMPlayer 4.2.1.4

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Описание KMPlayer 4.2.1.4Описание   Скачать KMPlayer 4.2.1.4СКАЧАТЬ (37,64 Мб) Скриншоты KMPlayer 4.2.1.4Скриншоты (9)   Статистика KMPlayer 4.2.1.4Статистика   Отзывы о KMPlayer 4.2.1.4Отзывы (568)  
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4.80 из 5, всего оценок - 4664
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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KMPlayer / KMP Plus - мощнейший медиацентр корейских разработчиков. Его функциональные возможности настолько богаты, что на их перечисление и описание уйдет не один час.

Проигрыватель KMPlayer поддерживает практически все использующиеся в настоящий момент форматы мультимедиа файлов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Имеет встроенную библиотеку libavcodec, в которой уже содержатся всевозможные фильтры и кодеки для комфортабельного проигрывания практически любых форматов видео и аудио, в том числе и потоковых данных.

Новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.

Плеер KMPlayer / KMP Plus имеет очень широкие и специфические возможности настройки видео, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, реализованы расширенные возможности по захвату видео и аудио, умеет проигрывать недокачанные или поврежденные AVI-файлы, а также проигрывание музыкальных файлов прямо из архивов и МНОГОЕ другое.

Что нового в KMPlayer 4.2.1.4?
  • Улучшения в работе плеера
  • Исправлены ошибки
Скриншоты KMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)206 / 3 457 868
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
 Программа KMPlayer отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе KMPlayer

Zloy kak sobaka про KMPlayer 4.1.5.8 [11-02-2017]

При последнем обновлении Загрузил вирусы которые я не просила устанавливать. Не программа контейнер с вирусами!!!
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Сat про KMPlayer 4.1.5.8 [31-01-2017]

сделать 1-2 клика и пропустить рекламу думаю ничего страшного- за то в данном плеере куча настроек = причем серьезных будь то выбрать озвучку или убрать субтитры сделать кадры из фильма такое не найти в обычных плеерах , а для звука или просто видио и виндовс медия пойдет = установите пакет аудио-видио кодеки и читать будет все форматы = сам настроил уши сони там звучат теперь всего то плагин скачал но искаал сутки всякие улучшайзеры в инете
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Влад про KMPlayer 4.1.5.8 [28-01-2017]

Новая версия тоооооррррмоз полный...снес..установил 3.6.0.68 все летает...
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Марк про KMPlayer 4.1.5.8 [21-01-2017]

Раньше очень часто пользовался при просмотре mkv и прослушивании flac. Но сейчас, с выходом Windows 10 (а с ним обновленный плеер WIndows Media 12 умеет читать и flac, и mkv, и почти все форматы необходимые), так что, переходите на десятку господа. И рекламы никакой нет в плеере.
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=-=-= в ответ Марк про KMPlayer 4.1.5.8 [01-03-2017]

...ХРЕНА СЕ НА KMPlayer слушал FLAC ешо и на буке наверное....))))ребят чить матчасть...однозначно!!!
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Aleks про KMPlayer 4.1.5.6 [08-01-2017]

При установке отключите интернет, а после установки заблокируйте файлу X:\KMPlayer\KMPlayer.exe выход в сеть и ставьте любую версию.
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