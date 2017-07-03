KMPlayer / KMP Plus - мощнейший медиацентр корейских разработчиков. Его функциональные возможности настолько богаты, что на их перечисление и описание уйдет не один час.
Проигрыватель KMPlayer поддерживает практически все использующиеся в настоящий момент форматы мультимедиа файлов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Имеет встроенную библиотеку libavcodec, в которой уже содержатся всевозможные фильтры и кодеки для комфортабельного проигрывания практически любых форматов видео и аудио, в том числе и потоковых данных.
Новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.
Плеер KMPlayer / KMP Plus имеет очень широкие и специфические возможности настройки видео, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, реализованы расширенные возможности по захвату видео и аудио, умеет проигрывать недокачанные или поврежденные AVI-файлы, а также проигрывание музыкальных файлов прямо из архивов и МНОГОЕ другое.
Windows Media Player - полностью русифицированная версия мощного медиапроигрывателя от компании Microsoft. Умеет воспроизводить практически любые аудио/видео файлы,
Отзывы о программе KMPlayer
Zloy kak sobaka про KMPlayer 4.1.5.8 [11-02-2017]
При последнем обновлении Загрузил вирусы которые я не просила устанавливать. Не программа контейнер с вирусами!!! 4 | 4 | Ответить
Сat про KMPlayer 4.1.5.8 [31-01-2017]
сделать 1-2 клика и пропустить рекламу думаю ничего страшного- за то в данном плеере куча настроек = причем серьезных будь то выбрать озвучку или убрать субтитры сделать кадры из фильма такое не найти в обычных плеерах , а для звука или просто видио и виндовс медия пойдет = установите пакет аудио-видио кодеки и читать будет все форматы = сам настроил уши сони там звучат теперь всего то плагин скачал но искаал сутки всякие улучшайзеры в инете | 1 | Ответить
Влад про KMPlayer 4.1.5.8 [28-01-2017]
Новая версия тоооооррррмоз полный...снес..установил 3.6.0.68 все летает... 1 | 4 | Ответить
Марк про KMPlayer 4.1.5.8 [21-01-2017]
Раньше очень часто пользовался при просмотре mkv и прослушивании flac. Но сейчас, с выходом Windows 10 (а с ним обновленный плеер WIndows Media 12 умеет читать и flac, и mkv, и почти все форматы необходимые), так что, переходите на десятку господа. И рекламы никакой нет в плеере. | 3 | Ответить
=-=-= в ответ Марк про KMPlayer 4.1.5.8 [01-03-2017]
...ХРЕНА СЕ НА KMPlayer слушал FLAC ешо и на буке наверное....))))ребят чить матчасть...однозначно!!! | 1 | Ответить
Aleks про KMPlayer 4.1.5.6 [08-01-2017]
При установке отключите интернет, а после установки заблокируйте файлу X:\KMPlayer\KMPlayer.exe выход в сеть и ставьте любую версию. 3 | 10 | Ответить