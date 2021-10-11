Maxthon для Windows
|Оценка:
|4.51/5 голосов - 463
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.2.3000 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Maxthon
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 179 654 | Статистика
|Размер:
|80,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Maxthon - навороченный браузер, который включает массу полезных инструментов, призванных повысить комфорт пользователя при работе в сети Интернет.
Программа включает в себя мощную систему для работы с закладками, которая позволяет сохранять не только ссылку на страницу, но и содержимое самой страницы, а также предлагает менеджер паролей (PassKeeper) и виртуальный почтовый ящик (UUMail).
Кроме этого имеются такие полезные функции, как встроенный блокировщик рекламы, поддержка расширений, Приватный просмотр, ночной режим, инструменты разработчика и пр.
Ключевые особенности Maxthon:
- Использует движки Webkit и Trident.
- Мощный инструмент для сохранения страниц в облаке (инфобокс).
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Наличие менеджера паролей PassKeeper.
- Инструменты разработчика для просматра кода страницы.
- Наличие ночного режима.
- Поддержка расширений.
- Виртуальный почтовый ящик (UUMail).
- Режим чтения и многое другое.
- русификатор (31 Кб)
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Отзывы о программе Maxthon
Олег про Maxthon 6.1.2.1000 [18-09-2021]
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Сергей про Maxthon 5.3.8.2000 [16-07-2020]
Пользовался разными версиями maxthon и в каждой версии, в том числе и в самой новой, при запуске часто выскакивал какой-то китайский сайт с иероглифами. Я это объясняю тем, что этот браузер - китайская разработка и в нем остались китайские рудименты. Скачивал, как мне казалось, русский вариант maxthon и устанавливал его, но внезапные появления непонятного китайского сайта не прекращались.
1 | 1 | Ответить
Павел про Maxthon 5.3.8.2000 [27-04-2020]
Отличный браузер на самом деле, зря многие хаят и поливают грязью. Верней отчасти зря, системником он дерьмо полное, и тормозит и жрёт память по страшному, да и потребление не важно на мощных пк тоже тормоз.
Только есть важное НО: мало кто пробовал портативную версию(когда все его данные в одной папке). Так вот дорогой читатель или читательница, попробуйте скачать портативную версию, и вы удивитесь, но нет никаких глюков и зависаний. Я даже почему то уверен что люди которые пишут об нём хорошие отзывы и про опыт пользования "много лет" имеют ввиду как раз portable вариант. От себя добавлю, лет 5 уже пользуюсь Portable версией, за всё это время была лишь 1 раз проблема когда сам закрывался, но там быстро выпустили патч и проблема пропала. Более за 5 лет проблем не наблюдалось. Действительно годный продукт, достойная альтернатива Google crome.
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vladimir про Maxthon 5.3.8.2000 [22-04-2020]
Maxthon 6.0.0.1100. Наконец то работают все расширения из google. Скорость по Speedometer равна 79 единиц. И еще много хорошего-разделение экрана монитора на две части,закладки видны все без прокрутки(у меня их 40 штук).
2 | 1 | Ответить
Евгений про Maxthon 5.2.7.5000 [14-01-2020]
Кто знает альтернативу Maxthon ? Главный критерий: возможность мастер пароля при входе и самое главное, при закрытии браузера что бы сам выходил с аккаунта.
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Сергей в ответ Евгений про Maxthon 6.1.0.2000 [05-03-2021]
Попробуйте установить и настроить под себя Mozilla Firefox.
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