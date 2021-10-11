Maxthon для Windows

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Оценка: 4.51/5 голосов - 463
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.2.3000 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):9 / 179 654 | Статистика
Размер:80,77 Мб
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Maxthon скриншот № 1
Maxthon скриншот № 2

Maxthon - навороченный браузер, который включает массу полезных инструментов, призванных повысить комфорт пользователя при работе в сети Интернет.

Программа включает в себя мощную систему для работы с закладками, которая позволяет сохранять не только ссылку на страницу, но и содержимое самой страницы, а также предлагает менеджер паролей (PassKeeper) и виртуальный почтовый ящик (UUMail).

Кроме этого имеются такие полезные функции, как встроенный блокировщик рекламы, поддержка расширений, Приватный просмотр, ночной режим, инструменты разработчика и пр.

Ключевые особенности Maxthon:

  • Использует движки Webkit и Trident.
  • Мощный инструмент для сохранения страниц в облаке (инфобокс).
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Наличие менеджера паролей PassKeeper.
  • Инструменты разработчика для просматра кода страницы.
  • Наличие ночного режима.
  • Поддержка расширений.
  • Виртуальный почтовый ящик (UUMail).
  • Режим чтения и многое другое.
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Отзывы о программе Maxthon

Олег про Maxthon 6.1.2.1000 [18-09-2021]

Как установить голосов поиск на их 5
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Сергей про Maxthon 5.3.8.2000 [16-07-2020]

Пользовался разными версиями maxthon и в каждой версии, в том числе и в самой новой, при запуске часто выскакивал какой-то китайский сайт с иероглифами. Я это объясняю тем, что этот браузер - китайская разработка и в нем остались китайские рудименты. Скачивал, как мне казалось, русский вариант maxthon и устанавливал его, но внезапные появления непонятного китайского сайта не прекращались.
1 | 1 | Ответить

Павел про Maxthon 5.3.8.2000 [27-04-2020]

Отличный браузер на самом деле, зря многие хаят и поливают грязью. Верней отчасти зря, системником он дерьмо полное, и тормозит и жрёт память по страшному, да и потребление не важно на мощных пк тоже тормоз.

Только есть важное НО: мало кто пробовал портативную версию(когда все его данные в одной папке). Так вот дорогой читатель или читательница, попробуйте скачать портативную версию, и вы удивитесь, но нет никаких глюков и зависаний. Я даже почему то уверен что люди которые пишут об нём хорошие отзывы и про опыт пользования "много лет" имеют ввиду как раз portable вариант. От себя добавлю, лет 5 уже пользуюсь Portable версией, за всё это время была лишь 1 раз проблема когда сам закрывался, но там быстро выпустили патч и проблема пропала. Более за 5 лет проблем не наблюдалось. Действительно годный продукт, достойная альтернатива Google crome.
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vladimir про Maxthon 5.3.8.2000 [22-04-2020]

Maxthon 6.0.0.1100. Наконец то работают все расширения из google. Скорость по Speedometer равна 79 единиц. И еще много хорошего-разделение экрана монитора на две части,закладки видны все без прокрутки(у меня их 40 штук).
2 | 1 | Ответить

Евгений про Maxthon 5.2.7.5000 [14-01-2020]

Кто знает альтернативу Maxthon ? Главный критерий: возможность мастер пароля при входе и самое главное, при закрытии браузера что бы сам выходил с аккаунта.
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Сергей в ответ Евгений про Maxthon 6.1.0.2000 [05-03-2021]

Попробуйте установить и настроить под себя Mozilla Firefox.
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