Maxthon - навороченный браузер, который включает массу полезных инструментов, призванных повысить комфорт пользователя при работе в сети Интернет.

Программа включает в себя мощную систему для работы с закладками, которая позволяет сохранять не только ссылку на страницу, но и содержимое самой страницы, а также предлагает менеджер паролей (PassKeeper) и виртуальный почтовый ящик (UUMail).

Кроме этого имеются такие полезные функции, как встроенный блокировщик рекламы, поддержка расширений, Приватный просмотр, ночной режим, инструменты разработчика и пр.

Ключевые особенности Maxthon: