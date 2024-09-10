CPU-INFO – это утилита для предоставления детальной информации о процессоре вашего настольного компьютера. Программа поддерживает большинство процессоров Intel, выпущенных с 2006 по 2024 год. CPU-INFO позволяет быстро и удобно получить технические характеристики процессора, включая его модель, базовую и турбо частоты, количество ядер и потоков, а также другие важные параметры. Интерфейс программы простой и доступный для понимания, что делает её удобной как для технических специалистов, так и для обычных пользователей, которым необходимо узнать больше о производительности их ПК.

Приложение работает на операционных системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и Windows 11. В CPU-INFO реализована возможность сохранения скриншотов с информацией о процессоре в формате JPG всего за пару кликов. Программа распространяется по принципу FreeWare, что означает, что она полностью бесплатна для использования и доступна без ограничений. На данный момент поддерживаются два языка – русский и английский, с возможностью добавления других языков в будущем.

Список основных возможностей приложения CPU-INFO: