CPU-INFO для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Диагностика, тесты - Мониторинг
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Размер:2.07 Мб
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CPU-INFO скриншот № 1

CPU-INFO – это утилита для предоставления детальной информации о процессоре вашего настольного компьютера. Программа поддерживает большинство процессоров Intel, выпущенных с 2006 по 2024 год. CPU-INFO позволяет быстро и удобно получить технические характеристики процессора, включая его модель, базовую и турбо частоты, количество ядер и потоков, а также другие важные параметры. Интерфейс программы простой и доступный для понимания, что делает её удобной как для технических специалистов, так и для обычных пользователей, которым необходимо узнать больше о производительности их ПК.

Приложение работает на операционных системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и Windows 11. В CPU-INFO реализована возможность сохранения скриншотов с информацией о процессоре в формате JPG всего за пару кликов. Программа распространяется по принципу FreeWare, что означает, что она полностью бесплатна для использования и доступна без ограничений. На данный момент поддерживаются два языка – русский и английский, с возможностью добавления других языков в будущем.

Список основных возможностей приложения CPU-INFO:

  • Поддержка процессоров Intel с 2006 по 2024 год.
  • Отображение названия процессора и его кодового имени.
  • Информация о сокете процессора.
  • Детальная информация о модели, степпинге и семействе процессора.
  • Показ базовой и турбо частоты процессора.
  • Количество физических и логических ядер.
  • Поддерживаемая версия PCI Express.
  • Отображение наличия встроенной графики в процессоре.
  • Максимально поддерживаемый объём памяти процессора.
  • Информация о литографии процессора.
  • Отображение максимальной допустимой температуры процессора.
  • Показ объёма кэш-памяти третьего уровня.
  • Отображение поддерживаемых технологий, функций и интерфейсов процессора.
  • Возможность просмотра изображений процессора (вид спереди и сзади) на сайте разработчика.
  • Возможность перехода на страницу процессора через QR-код или ссылку.
Что нового в CPU-INFO 1.5?
  • Добавлена информация определения настольных процессоров 14-поколения.
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