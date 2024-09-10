CPU-INFO для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GreenCPU
|Категории:
|Диагностика, тесты - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.07 Мб
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CPU-INFO – это утилита для предоставления детальной информации о процессоре вашего настольного компьютера. Программа поддерживает большинство процессоров Intel, выпущенных с 2006 по 2024 год. CPU-INFO позволяет быстро и удобно получить технические характеристики процессора, включая его модель, базовую и турбо частоты, количество ядер и потоков, а также другие важные параметры. Интерфейс программы простой и доступный для понимания, что делает её удобной как для технических специалистов, так и для обычных пользователей, которым необходимо узнать больше о производительности их ПК.
Приложение работает на операционных системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и Windows 11. В CPU-INFO реализована возможность сохранения скриншотов с информацией о процессоре в формате JPG всего за пару кликов. Программа распространяется по принципу FreeWare, что означает, что она полностью бесплатна для использования и доступна без ограничений. На данный момент поддерживаются два языка – русский и английский, с возможностью добавления других языков в будущем.
Список основных возможностей приложения CPU-INFO:
- Поддержка процессоров Intel с 2006 по 2024 год.
- Отображение названия процессора и его кодового имени.
- Информация о сокете процессора.
- Детальная информация о модели, степпинге и семействе процессора.
- Показ базовой и турбо частоты процессора.
- Количество физических и логических ядер.
- Поддерживаемая версия PCI Express.
- Отображение наличия встроенной графики в процессоре.
- Максимально поддерживаемый объём памяти процессора.
- Информация о литографии процессора.
- Отображение максимальной допустимой температуры процессора.
- Показ объёма кэш-памяти третьего уровня.
- Отображение поддерживаемых технологий, функций и интерфейсов процессора.
- Возможность просмотра изображений процессора (вид спереди и сзади) на сайте разработчика.
- Возможность перехода на страницу процессора через QR-код или ссылку.
- Добавлена информация определения настольных процессоров 14-поколения.
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