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5 Dr.Web Security Space - комплексная, многоуровневая защита вашего компьютера. Обеспечивает защиту системной памяти, жестких дисков и сменных носителей от проникновений вирусов, руткитов, троянских программ, шпионского и рекламного ПО, хакерских утилит и различных вредоносных объектов из любых внешних источников. В свой состав включает: антивирус, антишпион, антируткит с проверкой в фоновом режиме, облачный веб-антивирус, превентивную защиту с расширенными возможностями, родительский контроль и антиспам, в сочетании с дополнительной защитой от сетевых атак, благодаря встроенному фаерволу Dr.Web Firewall. Особенности: Dr.Web Сканер - антивирусный сканер, который запускается либо по запросу пользователя либо по расписанию. В его состав входит Dr.Web Shield, позволяющий эффективно обнаруживать скрывающиеся в системе вирусы (руткиты) и stealth-вирусы

SpIDer Guard - антивирусный монитор, постоянно находящийся в оперативной памяти и проверяющий "на лету" обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blue-ray дисководах, Flash- и смарт-картах

Антируткит Dr.Web (Anti-rootkit API, arkapi) - фоновое сканирование на руткиты и новый arkapi

фоновое сканирование на руткиты и новый arkapi Превентивная защита - защита системы от заражения путем блокирования автоматической модификации критических объектов Windows, а также контроля некоторых небезопасных действий. Технология Dr.Web ShellGuard несигнатурной (поведенческой) блокировки Dr.Web Process Heuristic в системе Превентивной защиты Dr.Web убережет от атак с использованием уязвимостей "нулевого дня"

SpIDer Mail - почтовый антивирус, перехватывающий обращения любых почтовых клиентов компьютера к почтовым серверам по протоколам POP3/SMTP/IMAP4/NNTP. Также осуществляет проверку корреспонденции на спам с помощью Антиспама Dr.Web

SpIDer Gate - проверяет входящий и исходящий HTTP-трафик и блокирует передачу объектов, содержащих вредоносные программы

Родительский контроль - осуществляется ограничение доступа пользователя к ресурсам, содержащимся как локально, на самом ПК, так и в сети. Имеет возможность ограничения времени работы пользователя в сети и за компьютером, поддержку учетных записей Windows, контроль доступа к внешним устройствам (USB, клавиатуры, сетевые карты, COM/LPT порты и т.д.) в режиме полной блокировки или уведомления пользователей о попытке доступа к устройству.

Модуль автоматического обновления, позволяющий обновлять базы вирусов несколько раз в день

SpIDer Agent - модуль управления, с помощью которого осуществляется запуск и настройка компонентов Dr.Web Security Space

Модуль самозащиты Dr.Web SelfPROtect

Защита от потери данных (резервное копирование)

Блокировка съемных устройств

Dr.Web HyperVisor - компонент, усиливающий самозащиту Dr.Web путем использования возможностей современных процессоров. Компонент запускается и работает ниже уровня операционной системы, что обеспечивает контроль всех программ, процессов и работы самой ОС, а также невозможность перехвата вредоносными программами контроля над защищаемой Dr.Web системой

Dr.Web Firewall - персональный межсетевой экран, предназначенный для защиты ПК от несанкционированного доступа извне и предотвращения утечки важных данных по сети

Антивирусная сеть - позволит управлять антивирусами Dr.Web, установленными на компьютерах в пределах одной локальной сети, в удаленном режиме - без установки Центра управления Dr.Web Dr.Web для Windows

Dr.Web CureIt! для Windows

Dr.Web Light для Android

Dr.Web для Mac

Dr.Web Security Space для Android

Dr.Web Mobile Control Center для iOS