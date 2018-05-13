Avast! Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и прочих угроз. Программа также оснащена брандмауэром, антиспамом, а кроме того присутствует возможность запуска сканера с помощью командной строки. Ключевые особенности приложения:

Отзывы о программе Avast! Internet Security Karl Я временно копался в ПК. в который не было загружена защита.В какой то момент появился АВАСТ с своими предложениями. я их не принял. Но при попытке убрать Аваст по не надобности.столкнулся с неожидастью. ни средствами операционки( чистка вручную реестра0. ни программами деинсталяторами не смог убрать Avast free antivirus. И как ето называть?

При пропуске антивирями ххоть одного вредителя. кто может дать гарантию, что этот вредитель не окажется в вашем ПК и тогда мнимая дешевизна отплатит вам "сторицей"

| 2 | Ответить Karl Интересно. что за программа. которая не имеет своего деинсталятора и которая всеми правдами и не правдами. не дает себя деинсталировать ни лучшими програмнами деинсталяторами и коректировками реестра ПК. Она мне и даром не нужнаю

| | Ответить андрей самый лучший антивирус.

| 1 | Ответить Александр Аваст IS - недостатки:

1) не видит рекламные программы;

2) много ненужных дополнений;

3) складывается ощущение отсутствия защиты в интернете, он пропускает на ПК обсалютно всю гадость, имею ввиду рекламу, браузеры, дополнения и прочее

| 12 | Ответить Нувыблиндаете Александр Александр:

1)В настройках поставьте галочку напротив защиты от ПНП.

2)Какие же там ненужные дополнения ? То есть хотите отключить защитные экраны, а потом нахвататься вирусов ? Ваше право, в отличие от других, Аваст при установке можно выбирать что ставить, а что нет. А вот в других, всякая хрень прикручена намертво.

3)Снова пункт номер 1. Включите ПНП в настройках и усиленный режим.

| | Ответить Вася Хорошая прога для пропуска виря.

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