Avast! Internet Security для Windows

Avast! Internet Security 18.4.2338

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Описание Avast! Internet Security 18.4.2338Описание   Скачать Avast! Internet Security 18.4.2338СКАЧАТЬ (254,71 Мб) Скриншоты Avast! Internet Security 18.4.2338Скриншоты (8)   Статистика Avast! Internet Security 18.4.2338Статистика   Отзывы о Avast! Internet Security 18.4.2338Отзывы (692)  
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4.51 из 5, всего оценок - 372
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Avast! Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и прочих угроз. Программа также оснащена брандмауэром, антиспамом, а кроме того присутствует возможность запуска сканера с помощью командной строки.

Ключевые особенности приложения:

  • Защита в реальном времени от вирусов, шпионских программ и руткитов;
  • Возможность запуска подозрительных программ в безопасной виртуальной среде avast! Sandbox;
  • Эмулирование кода подозрительных исполняемых файлов в изолированной среде;
  • Наличие нового эвристического ядра;
  • Обнаружение потенциально нежелательных программ;
  • Управление входящим и исходящим трафиком посредством встроенного брандмауэра;
  • Наличие антиспама (работает как подключаемый модуль для MS Outlook и как общий прокси-сервер POP3/IMAP4 для других почтовых клиентов);
  • Проверка компьютера на вирусы до запуска операционной системы;
  • Возможность запуска сканера с помощью командной строки;
  • Встроенный планировщик;
  • Проверка просматриваемых веб-страниц, а также файлов, страниц и скриптов java, загружаемых из Интернет;
  • Проверка файлов, загружаемых с помощью P2P-программ;
  • Проверка файлов, загружаемых при использовании программ обмена мгновенными сообщениями или "чата";
  • Оптимизация многопоточной проверки;
  • Пониженное использование ресурсов жесткого диска;
  • Наглядные отчеты о сканировании;
  • Наличие "горячих" клавиш.
Что нового в Avast! Internet Security 18.4.2338?

Новое:

  • Диалоги обнаружения для экранов защиты от эксплойтов и руткитов
  • Раздел Мои лицензии
  • Выпадающее меню в верхней панели
  • Программа вознаграждений
  • Редизайн модуля Проверка Wi-Fi

Исправления:

  • Соответствие GDPR
  • Исправлено: падения приложения из-за драйверов фаервола
  • Исправлено: "Сканирование в процессе" больше не показывается в трее после установки
  • Исправлено: всплывающее уведомление игрового режима не отображается, когда включен режим «без звука»
  • Исправлено: пользовательский интерфейс не отвечает, когда экраны отключены
  • Исправлено: падения Экрана поведения
Скриншоты Avast! Internet Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1200 руб.)
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 112 472
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Avast! Internet Security

Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [25-02-2018]

Я временно копался в ПК. в который не было загружена защита.В какой то момент появился АВАСТ с своими предложениями. я их не принял. Но при попытке убрать Аваст по не надобности.столкнулся с неожидастью. ни средствами операционки( чистка вручную реестра0. ни программами деинсталяторами не смог убрать Avast free antivirus. И как ето называть?
При пропуске антивирями ххоть одного вредителя. кто может дать гарантию, что этот вредитель не окажется в вашем ПК и тогда мнимая дешевизна отплатит вам "сторицей"
| 2 | Ответить

Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [24-02-2018]

Интересно. что за программа. которая не имеет своего деинсталятора и которая всеми правдами и не правдами. не дает себя деинсталировать ни лучшими програмнами деинсталяторами и коректировками реестра ПК. Она мне и даром не нужнаю
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андрей про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [11-04-2017]

самый лучший антивирус.
| 1 | Ответить

Александр про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [10-04-2017]

Аваст IS - недостатки:
1) не видит рекламные программы;
2) много ненужных дополнений;
3) складывается ощущение отсутствия защиты в интернете, он пропускает на ПК обсалютно всю гадость, имею ввиду рекламу, браузеры, дополнения и прочее
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Нувыблиндаете в ответ Александр про Avast! Internet Security 18.2.2328 [21-03-2018]

Александр:
1)В настройках поставьте галочку напротив защиты от ПНП.
2)Какие же там ненужные дополнения ? То есть хотите отключить защитные экраны, а потом нахвататься вирусов ? Ваше право, в отличие от других, Аваст при установке можно выбирать что ставить, а что нет. А вот в других, всякая хрень прикручена намертво.
3)Снова пункт номер 1. Включите ПНП в настройках и усиленный режим.
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Вася про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [18-09-2016]

Хорошая прога для пропуска виря.
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