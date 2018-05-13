Avast! Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и прочих угроз. Программа также оснащена брандмауэром, антиспамом, а кроме того присутствует возможность запуска сканера с помощью командной строки.
Ключевые особенности приложения:
Защита в реальном времени от вирусов, шпионских программ и руткитов;
Возможность запуска подозрительных программ в безопасной виртуальной среде avast! Sandbox;
Эмулирование кода подозрительных исполняемых файлов в изолированной среде;
Наличие нового эвристического ядра;
Обнаружение потенциально нежелательных программ;
Управление входящим и исходящим трафиком посредством встроенного брандмауэра;
Наличие антиспама (работает как подключаемый модуль для MS Outlook и как общий прокси-сервер POP3/IMAP4 для других почтовых клиентов);
Проверка компьютера на вирусы до запуска операционной системы;
Возможность запуска сканера с помощью командной строки;
Встроенный планировщик;
Проверка просматриваемых веб-страниц, а также файлов, страниц и скриптов java, загружаемых из Интернет;
Проверка файлов, загружаемых с помощью P2P-программ;
Проверка файлов, загружаемых при использовании программ обмена мгновенными сообщениями или "чата";
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
Отзывы о программе Avast! Internet Security
Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [25-02-2018]
Я временно копался в ПК. в который не было загружена защита.В какой то момент появился АВАСТ с своими предложениями. я их не принял. Но при попытке убрать Аваст по не надобности.столкнулся с неожидастью. ни средствами операционки( чистка вручную реестра0. ни программами деинсталяторами не смог убрать Avast free antivirus. И как ето называть?
При пропуске антивирями ххоть одного вредителя. кто может дать гарантию, что этот вредитель не окажется в вашем ПК и тогда мнимая дешевизна отплатит вам "сторицей" | 2 | Ответить
Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [24-02-2018]
Интересно. что за программа. которая не имеет своего деинсталятора и которая всеми правдами и не правдами. не дает себя деинсталировать ни лучшими програмнами деинсталяторами и коректировками реестра ПК. Она мне и даром не нужнаю | | Ответить
андрей про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [11-04-2017]
Александр про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [10-04-2017]
Аваст IS - недостатки:
1) не видит рекламные программы;
2) много ненужных дополнений;
3) складывается ощущение отсутствия защиты в интернете, он пропускает на ПК обсалютно всю гадость, имею ввиду рекламу, браузеры, дополнения и прочее | 12 | Ответить
Нувыблиндаете в ответ Александр про Avast! Internet Security 18.2.2328 [21-03-2018]
Александр:
1)В настройках поставьте галочку напротив защиты от ПНП.
2)Какие же там ненужные дополнения ? То есть хотите отключить защитные экраны, а потом нахвататься вирусов ? Ваше право, в отличие от других, Аваст при установке можно выбирать что ставить, а что нет. А вот в других, всякая хрень прикручена намертво.
3)Снова пункт номер 1. Включите ПНП в настройках и усиленный режим. | | Ответить
Вася про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [18-09-2016]