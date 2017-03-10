Firefox для Android

Firefox 52.0.0 для Android

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Описание Firefox 52.0.0 для AndroidОписание   Скачать Firefox 52.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,23 Мб) Скриншоты Firefox 52.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Firefox 52.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox 52.0.0 для AndroidОтзывы (33)  
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3.74 из 5, всего оценок - 84
  • Рейтинг программы - 3.74 из 5
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Firefox — быстрый, умный и надежный интернет-браузер. В нем присутствуют стандартные возможности работы с вкладками, дополнительными модулями и синхронизацией с ПК и другими устройствами.

Приложение может «предсказывать» ваши поисковые запросы и отображает результаты в ваших любимых поисковых системах, присутствует быстрый доступ к Википедии, Твиттеру и Amazon. Приватный режим в браузере обеспечит максимальную безопасность и блокирует некоторые части сайтов, отслеживающих действия пользователей. Браузер поддерживает большинство дополнений: блокировка рекламы, менеджеры паролей и загрузок, онлайн-проигрыватели и др. Просмотренной информацией можно легко делиться в Фейсбуке, Твиттере, WhatsApp, Skype и других популярных приложениях. 

Что нового в Firefox 52.0.0 для Android?
  • Улучшено управление медиа.
  • Повышена безопасность с помощью ключевого слова «secure» куки (спецификация Strict Secure Cookies).
  • Прекращена поддержка API Battery Status, который позволял трекерам лучше отслеживать пользователей.
Скриншоты Firefox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 125 224
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Firefox отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Firefox

максим про Firefox 49.0.2 для Android [17-11-2016]

офигенный браузер для андроид! сейчас объясню почему. хоть и не такой быстрый как встроенный, и размер нехилый. но все же, вот какие преимущества.
1. так уж сложилось что андроид очень сильно грузит процессор при анимации gif (даже одного смайлика на странице), firefox позволяет легко отключить gif-анимацию: about:config , "image.animation_mode" поставить "once" либо "none" .
2. без рута легко поставить блокировщик рекламы и управлять вручную фильтрами, SilentBlock с сайта Мозиллы, в about:config "extensions.silentblock.altdir" пишете "/storage/sdcard0/silentblock" , и на карте памяти создаете папку silentblock, в ней файл contentblock-regex.txt со своими фильтрами. сам долго не понимал формат, он отличается от adblock к примеру, много ньюансов, я пока вставил туда просто адреса без всяких значков типа *, пример, без кавычек "google-analitics.com", и все работает, блокирует аналитику и т.п. пишете адреса с новой строки и все.
3. для эконмщиков траффика, в фаерфоксе можно включить картинки только с сайта на котором находишься, кстати само по себе это удаляет много рекламы, about:config , "permissions.default.image" ставите 3.
4. на телефоне пробовал кучу разных браузеров. иногда когда сидишь в чатах возникает ситуация когда сообщения пропадают, это наблюдалось во многих браузерах, хром, опера таким страдают, да даже облегченный фаерфокс (pale moon) и только firefox отлично справляется, даже когда телефон находится с погашенным экраном, ничего не теряется.
5. несмотря на то что фаерфокс для андроид довольно тяжелый по весу, и не шибко быстрый, если подкрутить настройки (коих огромное множество, ну как и в десктопной версии), телефон долго живет при веб серфинге. рекорд у меня был 11 часов в инете, вай фай, экран все это время не отключался, батарейка 2500 mah, смартфон китаец.
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гость про Firefox 47.0 для Android [09-06-2016]

Версия 47.0 не пошла на Андроид 4.1.1 (Cortex 9, Rk36xx), но вроде бы лучше пошла на 5.1
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Алекс про Firefox 42.0 для Android [13-11-2015]

Три года уже пользуюсь не разу но подводил и на пк лет 5.не работает он только у аленей на их андпойдах.бездари тупые.
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никита про Firefox 42.0 для Android [05-11-2015]

С cleanom и cm security стал быстрее
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серей про Firefox 40.0.3 для Android [21-09-2015]

Исправлены ошибки? он сам сплошная ошибка, такой вес не для
мобилы
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