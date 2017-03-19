Mozilla Firefox - один из самых популярных и востребованных браузеров, который имеет гибкие настройки и огромную коллекцию расширений для оснащения этого web-обозревателя любым необходимым функционалом.

Возможности приложения действительно многогранны: отличная скорость запуска и работы, уменьшенное время загрузки страниц, высокая производительность веб-приложений и аппаратного ускорения графики, поддерживается синхронизация с другими устройствами, более 200 000 дополнений и плагинов в магазине расширений, стильный графический интерфейс, поддержка мультивкладочности и группировки закладок, надежная защита приватности и конфиденциальности (запрет отслеживания, установка защищенных соединений, блокировка всплывающих окон), мощная умная поисковая система, интеллектуальная строка ввода адреса и многое другое.

Отдельно стоит выделить возможность полной настройки браузера, что называется "под себя": внешний вид, панель инструментов, дополнительные модули, расширенные функции и т.д. Все это позволит не только продуктивно работать в Сети, но и получать удовольствие от визуального оформления браузера.

В целом, если Вы еще не решили каким обозревателем пользоваться для повседневного серфинга в Интернете, то советуем обратить внимание на Mozilla Firefox, который не похож на другие браузеры и даст возможность проявить индивидуальность при настройке.