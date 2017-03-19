Mozilla Firefox для Windows

Mozilla Firefox 52.0.1

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Описание Mozilla Firefox 52.0.1Описание   Скачать Mozilla Firefox 52.0.1СКАЧАТЬ (45,66 Мб) Скриншоты Mozilla Firefox 52.0.1Скриншоты (3)   Статистика Mozilla Firefox 52.0.1Статистика   Отзывы о Mozilla Firefox 52.0.1Отзывы (1584)  
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4.43 из 5, всего оценок - 4527
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Mozilla Firefox - один из самых популярных и востребованных браузеров, который имеет гибкие настройки и огромную коллекцию расширений для оснащения этого web-обозревателя любым необходимым функционалом.

Возможности приложения действительно многогранны: отличная скорость запуска и работы, уменьшенное время загрузки страниц, высокая производительность веб-приложений и аппаратного ускорения графики, поддерживается синхронизация с другими устройствами, более 200 000 дополнений и плагинов в магазине расширений, стильный графический интерфейс, поддержка мультивкладочности и группировки закладок, надежная защита приватности и конфиденциальности (запрет отслеживания, установка защищенных соединений, блокировка всплывающих окон), мощная умная поисковая система, интеллектуальная строка ввода адреса и многое другое.

Отдельно стоит выделить возможность полной настройки браузера, что называется "под себя": внешний вид, панель инструментов, дополнительные модули, расширенные функции и т.д. Все это позволит не только продуктивно работать в Сети, но и получать удовольствие от визуального оформления браузера.

В целом, если Вы еще не решили каким обозревателем пользоваться для повседневного серфинга в Интернете, то советуем обратить внимание на Mozilla Firefox, который не похож на другие браузеры и даст возможность проявить индивидуальность при настройке.

Что нового в Mozilla Firefox 52.0.1?
  • Устранена уязвимость (CVE-2017-5428), которой присвоен критический уровень опасности.
Скриншоты Mozilla Firefox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)32 / 2 221 827
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Mozilla Firefox отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Mozilla Firefox

Виталий про Mozilla Firefox 51.0.1 [19-02-2017]

Обновился до 51.0.1 - вспомнил времена диал-ап соединения. Походу, вся команда разрабов в длительный отпуск ушла, а на их место стажеров набрали и дали полную свободу действий...
5 | 6 | Ответить

Александр про Mozilla Firefox 51.0.1 [10-02-2017]

Хуже не бывает наверное.Скорости никакой. По сравнению с Оперой извините полный отстой
6 | 10 | Ответить

Зарина про Mozilla Firefox 51.0.1 [04-02-2017]

Пользуюсь давно. Очень нравится.Всё, что мне необходимо -- есть . Особо хочу упомянуть дополнение add on.Использую и очень довольна.Если бы спросили моё мнение, порекомендовала бы.
3 | 2 | Ответить

Вася в ответ Зарина про Mozilla Firefox 51.0.1 [06-02-2017]

Не все так хорошо в нашем корлевстве: иногда странно тормозит-колесо крутит сайт не открывает; проблемы и тормоза могут быть с расширениями; на gesko браузерах нет скажем включенных расширениях внутри браузера как в некоторых хроумимах типа....
но ничего,скажем так: лиса еще держит.
12 | | Ответить

Марина про Mozilla Firefox 51.0.1 [04-02-2017]

К сожалению,мне не нравится этот браузер! Я стараюсь не заходить через этот браузер в интернет,когда захожу в социальные сети постоянно долго открываются ссылки,загружается музыка,видео ролики вообще не возможно смотреть, года три назад был очень хороший браузер,пользовался популярностью,моё мнение что этот браузер устарел,не большое количество людей пользуются им.
2 | 6 | Ответить

Андрей про Mozilla Firefox 51.0.1 [31-01-2017]

Пользуюсь лисой всю жизнь но не пойму почему после последнего обновления система жутко тормозит ставлю старую версию все ок, но стоит обновиться просто треш какой то! В чем дело разработчики ? сейчас стоит версия 51.0.1 на 31.01.2017 жуткие тормоза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 | 14 | Ответить

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