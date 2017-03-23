Skype (Скайп) - одно из самых популярных кросс-платформенных приложений для IP-телефонии, позволяющее общаться с пользователями по всему миру. Для этого здесь предусмотрены голосовые и видеозвонки высокого качества, а также чат-переписка и видеосообщения. Сама программа полностью бесплатна - вы оплачиваете только услуги интернет-соединения.
Для начала, нужно пройти простую регистрацию и завести аккаунт. После этого любой абонент сервиса на любой платформе может связаться с вами и начать неограниченное общение. Добавив в адресную книгу своих друзей, по их сетевому статусу Вы всегда будете знать, находятся ли они онлайн или отошли по делам. Помимо этого, в Skype предусмотрена отправка файлов, можно организовывать общение в группах (конференции), прикреплять к своим сообщениям смайлы, анимационные стикеры и забавные видеоролики.
В качестве дополнительных платных услуг предлагается также несколько полезных функций, таких как звонки на обычные (стационарные и мобильные) телефоны, доступ к WiFi-сетям, отправку SMS-ок и др.
Но и это еще не все: через Скайп можно общаться даже с теми пользователями, которые не зарегистрированы в сервисе. Просто создайте новый разговор и отправьте ссылку на него друзьям и близким людям по электронной почте или через другой сервис мгновенных сообщений - зайдя по ссылке через любой браузер, можно точно так же полноценно переписываться и созваниваться с конкретным пользователем или даже целой группой людей.
Что касается безопасности, то разработчики сервиса гарантируют максимальную конфиденциальность и приватность личных данных: все общение между абонентами зашифровано и защищено от перехвата.
Основные особенности приложения:
Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам
Превосходное качество звука
Отображение статуса ваших друзей (в сети, нет на месте, не беспокоить и др.)
Из достоверных данных Эдварда Сноудена, Skype является программой для перехвата данных! Смотрите - данные об проекте PRIZM (ЦРУ/АНБ).
По этому, проект Skype потерял свою былую славу и крайне НЕ рекомендован к установке. Особо это касается ПК предприятий имеющие технические и финансовые секреты.
Где же выход ??
Существует гораздо более защищённый мессенджер PrivalSystems.
Аналог Skype. Сервера не имеет, общается только по p2p. Испытывает контроль всеми антивирусами, т.е. никаких данных не ворует и никуда не отправляет. Самое главное - только для настольной Windows. Начиная с Win-7 и выше. Вин- ХР не поддерживается, так как, устаревшая. Есть видео и аудио связь. Передача файлов шифруется. Программа в активной разработке. 2 | | Ответить
Apioskin про Skype 7.31.73.104 [12-01-2017]
Без всяких прупреждений не могу войти.(пользую нет 21 год.разработчик..). Так же у людей при регистрации проблемы... сдесь работают НЕ профессионалы, или не хотят работать по причине ХУ**** руководства 1 | | Ответить
сергей про Skype 7.30.0.105 [08-01-2017]
Забыл пароль не могу ничего изменить и войти программа фигня хуже не бывает | | Ответить
Гость про Skype 7.27.66.101 [23-10-2016]
Программа стала,чем дальше,тем хуже. Да ко всему ,нас ещё и отслеживают. Сижу,общаюсь,провожу палцем по экрану и на тебе;уравляю камерой собеседника,вижу,что вокруг происходит. Пробую отключить,не могу дозвониться.Собеседник сам перезванивает. И что??? Провожу по экрану; ничего не происходит...??? Странно всё это. 3 | | Ответить
ftvr про Skype 7.27.66.101 [11-10-2016]
че за херь стала с этим скайпом, у меня он на ноуте уже два дня не работает.
Позвонить не могу нормально, он просто не дает этого сделать
задрали вы и скайп ваш, через жопу все :с 4 | 2 | Ответить
Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют о полной конфиденциальности общения и личных данных, что достигается шифрованию трафика
TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет. Можно создать собственный канал с конференцией в реальном времени. Отлично подойдет для геймеров, когда необходима координация большой группы
MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится как в автоматическом, так и ручном режиме
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Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых сетях и странах. Имеется синхронизация контактов, сообщений и журнала звонков с телефоном
Pamela for Skype Basic - отличное дополнение к Skype, которое предоставляет пользователю возможность записи входящих и исходящих звонков. Также утилита содержит автоответчик, автоответ в чате и много других особенностей