Skype для Windows

Skype 7.34.0.102

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Описание Skype 7.34.0.102Описание   Скачать Skype 7.34.0.102СКАЧАТЬ (55,12 Мб) Скриншоты Skype 7.34.0.102Скриншоты (10)   Статистика Skype 7.34.0.102Статистика   Отзывы о Skype 7.34.0.102Отзывы (780)  
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4.58 из 5, всего оценок - 3970
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Skype (Скайп) - одно из самых популярных кросс-платформенных приложений для IP-телефонии, позволяющее общаться с пользователями по всему миру. Для этого здесь предусмотрены голосовые и видеозвонки высокого качества, а также чат-переписка и видеосообщения. Сама программа полностью бесплатна - вы оплачиваете только услуги интернет-соединения.

Для начала, нужно пройти простую регистрацию и завести аккаунт. После этого любой абонент сервиса на любой платформе может связаться с вами и начать неограниченное общение. Добавив в адресную книгу своих друзей, по их сетевому статусу Вы всегда будете знать, находятся ли они онлайн или отошли по делам. Помимо этого, в Skype предусмотрена отправка файлов, можно организовывать общение в группах (конференции), прикреплять к своим сообщениям смайлы, анимационные стикеры и забавные видеоролики.

В качестве дополнительных платных услуг предлагается также несколько полезных функций, таких как звонки на обычные (стационарные и мобильные) телефоны, доступ к WiFi-сетям, отправку SMS-ок и др.

Но и это еще не все: через Скайп можно общаться даже с теми пользователями, которые не зарегистрированы в сервисе. Просто создайте новый разговор и отправьте ссылку на него друзьям и близким людям по электронной почте или через другой сервис мгновенных сообщений - зайдя по ссылке через любой браузер, можно точно так же полноценно переписываться и созваниваться с конкретным пользователем или даже целой группой людей.

Что касается безопасности, то разработчики сервиса гарантируют максимальную конфиденциальность и приватность личных данных: все общение между абонентами зашифровано и защищено от перехвата.

Основные особенности приложения:

  • Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам
  • Превосходное качество звука
  • Отображение статуса ваших друзей (в сети, нет на месте, не беспокоить и др.)
  • Отправка файлов, фотографий, видеороликов, списка контактов
  • Множество смайликов и эмодзи-гифок для проявления своего настроения и разнообразия общения
  • Все беседы зашифрованы для максимальной секретности
  • Работа со всеми брандмауэрами и роутерами без дополнительной настройки
Что нового в Skype 7.34.0.102?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Skype:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)92 / 3 482 857
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
 Программа Skype отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Skype

Александр про Skype 7.32.0.103 [18-02-2017]

Из достоверных данных Эдварда Сноудена, Skype является программой для перехвата данных! Смотрите - данные об проекте PRIZM (ЦРУ/АНБ).
По этому, проект Skype потерял свою былую славу и крайне НЕ рекомендован к установке. Особо это касается ПК предприятий имеющие технические и финансовые секреты.
Где же выход ??
Существует гораздо более защищённый мессенджер PrivalSystems.
Аналог Skype. Сервера не имеет, общается только по p2p. Испытывает контроль всеми антивирусами, т.е. никаких данных не ворует и никуда не отправляет. Самое главное - только для настольной Windows. Начиная с Win-7 и выше. Вин- ХР не поддерживается, так как, устаревшая. Есть видео и аудио связь. Передача файлов шифруется. Программа в активной разработке.
2 | | Ответить

Apioskin про Skype 7.31.73.104 [12-01-2017]

Без всяких прупреждений не могу войти.(пользую нет 21 год.разработчик..). Так же у людей при регистрации проблемы... сдесь работают НЕ профессионалы, или не хотят работать по причине ХУ**** руководства
1 | | Ответить

сергей про Skype 7.30.0.105 [08-01-2017]

Забыл пароль не могу ничего изменить и войти программа фигня хуже не бывает
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Гость про Skype 7.27.66.101 [23-10-2016]

Программа стала,чем дальше,тем хуже. Да ко всему ,нас ещё и отслеживают. Сижу,общаюсь,провожу палцем по экрану и на тебе;уравляю камерой собеседника,вижу,что вокруг происходит. Пробую отключить,не могу дозвониться.Собеседник сам перезванивает. И что??? Провожу по экрану; ничего не происходит...??? Странно всё это.
3 | | Ответить

ftvr про Skype 7.27.66.101 [11-10-2016]

че за херь стала с этим скайпом, у меня он на ноуте уже два дня не работает.
Позвонить не могу нормально, он просто не дает этого сделать
задрали вы и скайп ваш, через жопу все :с
4 | 2 | Ответить

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Skype 7.34.0.102

Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют о полной конфиденциальности общения и личных данных, что достигается шифрованию трафика

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