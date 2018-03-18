TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac. Если вам по каким-либо причинам нужна помощь технического специалиста, то теперь это сделать очень просто: к вашим услугам чат, удобная отправка файлов с ПК на гаджет и наоборот, просмотр информации об устройстве. Кроме того, тут присутствует возможность остановки выполнения нежелательных процессов, получение и передача настроек Wi-Fi и многое другое.

Работать с приложением как никогда просто. При запуске программы вы увидите ID своего устройства. Сообщив этот идентификатор другому человеку (например, специалисту технической поддержки), который пользуется полноценной настольной версией TeamViewer, он сможет подключиться к вашему гаджету и помочь в решении возникшей проблемы.

Что касается безопасности, то разработчики применили защищенное соединение между мобильным устройством и стационарным ПК с шифрованием сеанса AES 256-bit.

Основные возможности TeamViewer QuickSupport:

Чат для общения.

Просмотр всей информации об устройстве.

Качественное удаленное управление.

Передача файлов.

Возможность обработки приложений, в т.ч. и их удаление.

Просмотр списка процессов с функцией остановки.

Получение и передача настроек Wi-Fi.

Просмотр информации о диагностике системы.

Скриншот устройства в реальном времени.

Сохранение конфиденциальной информации в буфер обмена устройства.

Таким образом, TeamViewer QuickSupport позволяет вам удаленно управлять мобильным девайсом с ПК как будто вы сами держите в руках смартфон или планшет, а не сидите в совершенно ином месте за много километров.