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TeamViewer QuickSupport для Android

TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для Android

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Описание TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для AndroidОписание   Скачать TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для AndroidСКАЧАТЬ (12,79 Мб) Скриншоты TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для AndroidСтатистика   Отзывы о TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для AndroidОтзывы (0)  
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TeamViewer QuickSupport - приложение для обеспечения удаленного управления и поддержки мобильного устройства с настольного компьютера Windows или Mac. Если вам по каким-либо причинам нужна помощь технического специалиста, то теперь это сделать очень просто: к вашим услугам чат, удобная отправка файлов с ПК на гаджет и наоборот, просмотр информации об устройстве. Кроме того, тут присутствует возможность остановки выполнения нежелательных процессов, получение и передача настроек Wi-Fi и многое другое.

Работать с приложением как никогда просто. При запуске программы вы увидите ID своего устройства. Сообщив этот идентификатор другому человеку (например, специалисту технической поддержки), который пользуется полноценной настольной версией TeamViewer, он сможет подключиться к вашему гаджету и помочь в решении возникшей проблемы.

Что касается безопасности, то разработчики применили защищенное соединение между мобильным устройством и стационарным ПК с шифрованием сеанса AES 256-bit.

Основные возможности TeamViewer QuickSupport:

  • Чат для общения.
  • Просмотр всей информации об устройстве.
  • Качественное удаленное управление.
  • Передача файлов.
  • Возможность обработки приложений, в т.ч. и их удаление.
  • Просмотр списка процессов с функцией остановки.
  • Получение и передача настроек Wi-Fi.
  • Просмотр информации о диагностике системы.
  • Скриншот устройства в реальном времени.
  • Сохранение конфиденциальной информации в буфер обмена устройства.

Таким образом, TeamViewer QuickSupport позволяет вам удаленно управлять мобильным девайсом с ПК как будто вы сами держите в руках смартфон или планшет, а не сидите в совершенно ином месте за много километров.

Что нового в TeamViewer QuickSupport 13.1.8602 для Android?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты TeamViewer QuickSupport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 654
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе TeamViewer QuickSupport

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