Firefox для Одноклассников - специальная версия популярного браузера кастомизированная командой Mozilla для пользователей социальной сети Одноклассники.

Теперь для Одноклассников реализована полная свобода общения в браузере, где все важные разделы всегда будут под рукой.

Обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным функциям Одноклассников. Стандартная страница новой вкладки заменена на Пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи социальной сети могут установить виджеты онлайн-игр Одноклассников, стрим-виджеты, а для общения - виджеты аккаунта и подарков.

Особенности браузера:

Простая и удобная навигация.

Быстрый доступ ко всем функциям социальной сети: сообщениям, подаркам, новостям и т.д.

В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы социальной сети.

Авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

В остальном данный браузер повторяет все функции основной версии Mozilla Firefox среди которых выделяется поддержка более 200 000 дополнений и плагинов в магазине расширений, надежная защита приватности, а также отличная производительность и высокая скорость запуска и работы.