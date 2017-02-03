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Firefox для Windows

Firefox 51.0.1 для Одноклассников

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Описание Firefox 51.0.1 для ОдноклассниковОписание   Скачать Firefox 51.0.1 для ОдноклассниковСКАЧАТЬ (45,11 Мб) Скриншоты Firefox 51.0.1 для ОдноклассниковСкриншоты (3)   Статистика Firefox 51.0.1 для ОдноклассниковСтатистика   Отзывы о Firefox 51.0.1 для ОдноклассниковОтзывы (0)  
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Firefox для Одноклассников - специальная версия популярного браузера кастомизированная командой Mozilla для пользователей социальной сети Одноклассники.

Теперь для Одноклассников реализована полная свобода общения в браузере, где все важные разделы всегда будут под рукой.

Обеспечивает быстрый и удобный доступ к основным функциям Одноклассников. Стандартная страница новой вкладки заменена на Пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи социальной сети могут установить виджеты онлайн-игр Одноклассников, стрим-виджеты, а для общения - виджеты аккаунта и подарков.

Особенности браузера:

  • Простая и удобная навигация.
  • Быстрый доступ ко всем функциям социальной сети: сообщениям, подаркам, новостям и т.д.
  • В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы социальной сети.
  • Авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

В остальном данный браузер повторяет все функции основной версии Mozilla Firefox среди которых выделяется поддержка более 200 000 дополнений и плагинов в магазине расширений, надежная защита приватности, а также отличная производительность и высокая скорость запуска и работы.

Скриншоты Firefox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

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